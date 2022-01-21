Байден: У разі вторгнення в Україну на РФ чекають катастрофічні економічні санкції

За словами президента США, Путін "ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які будуть введені у разі військового вторгнення Росії в Україну".

Президент США Джозеф Байден попередив, що Росія заплатить "високу ціну", якщо здійснить військове вторгнення в Україну. Відповідну заяву американський лідер зробив у середу, 19 січня, у Білому домі на пресконференції, присвяченій річниці його вступу на посаду.

"Росію буде притягнуто до відповідальності у разі вторгнення", і масштаб відповіді залежить від того, що "вона зробить", наголосив Байден. "Одна річ, якщо це буде незначне втручання, і нам у результаті доведеться сперечатися про те, що вчинити, а що не робити", - зазначив він. "Однак, якщо вони (російська сторона. - Ред.) дійсно зроблять те, що на що здатні... Це буде катастрофою для Росії, якщо вони продовжать вторгнення в Україну", - попередив американський лідер. Такі дії Москви будуть "найзначнішою за своїми наслідками глобальною подією" з часів Другої світової війни, зазначив він.

"Банки РФ не зможуть здійснювати операції із доларами"

За словами глави Білого дому, президент РФ Володимир Путін "ніколи не бачив санкцій, подібних до тих, які " будуть введені, якщо він піде на цей крок".

Байден застеріг, що йтиметься про "жорсткі економічні наслідки". "Їх (російської сторони. - Ред.) банки не зможуть проводити операції з доларами", - заявив він.

Американський лідер додав, що відповідь буде і в тому випадку, якщо Москва "продовжить задіювати" свої кіберможливості. При цьому, відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, Байден визнав, що серед союзників по НАТО поки що немає єдиної думки про те, як реагувати, якщо з боку Кремля матиме місце "незначне втручання". Щодо цього між партнерами "є розбіжності", констатував Байден.

Байден не виключив чергового саміту з Путіним

Обговорюючи своє особисте сприйняття того, якими можуть бути подальші кроки Путіна, Байден зазначив: "Я не впевнений, що він точно знає, що збирається робити", - припустив американський лідер, додавши, що в ситуації з президентом РФ конкретне рішення може залежати навіть від того, на "якій половині ліжка" той прокинеться.

Коментуючи дипломатичні зусилля Вашингтона, президент США зізнався, що не до кінця впевнений, що російські офіційні особи, з якими вели переговори високопосадовці Білого дому, повністю проінформовані про плани Путіна. "Постає питання, чи знають ті, з ким вони (американські чиновники. - Ред.) розмовляють, що він збирається робити", - сказав Байден.

При цьому Байден додав, що існує можливість проведення чергового саміту із президентом РФ для розрядки напруженості. Перша зустріч Путіна з Байденом відбулася 16 червня 2021 року в Женеві. Пізніше, 7 грудня минулого року, відбувся відеосаміт двох лідерів.

Нерозміщення стратегічних озброєнь в Україні

Виступаючи в Білому домі, Байден допустив можливість досягнення певних домовленостей із Москвою щодо нерозміщення стратегічних озброєнь в Україні. За словами президента США, Путін сказав йому, що очікує на дві речі: підтвердження того, що Київ ніколи не стане членом НАТО, а також того, що в Україні не будуть розміщені стратегічні озброєння. "Ми можемо до чогось прийти за другим пунктом", - припустив американський лідер, додавши, що Вашингтон чекатиме від Москви кроків у відповідь "в європейській частині Росії".

"Ймовірність вступу України до НАТО не надто висока"

Імовірність приєднання України до НАТО у короткостроковій перспективі невисока, оскільки не всі вимоги, необхідні для вступу до Альянсу, виконані Києвом, зазначив Байден. "Ймовірність того, що Україна приєднається до НАТО у найближчій перспективі, не надто висока, враховуючи те, що їм треба провести набагато більше роботи" у питаннях демократії, додав американський лідер. Він також наголосив, що союзники Вашингтона теж мають бути готовими до прийому Києва.

Білий дім: Будь-який перетин військами РФ кордону України вважатиметься вторгненням

На тлі виступу президента США письмову заяву щодо України оприлюднила і прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі. За її словами, Вашингтон вважатиме "новим вторгненням" РФ в Україну будь-який перетин російськими військами українського кордону. На це буде "швидка, жорстка і єдина відповідь" США та їхніх союзників, попередила Псакі. Вона також додала, що будь-яка російська агресія, включно з кібератакими та парамілітаристськими кроками, також буде зустрінута "рішучою, взаємною та єдиною відповіддю" США та їхніх партнерів.

Источник: dw.com

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