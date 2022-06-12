Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 123

Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении России

Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении России

Президент Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що росія вторгнеться в Україну. Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву Байдена під час його виступу у Лос-Анджелесі

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він (путін – ЧЛ) перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато хто з людей теж", – заявив Байден.

Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення росії багатьом могла здаватися надуманою: "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути". До того ж Байден звинуватив путіна у «намаганні знищити культуру, не тільки націю, а й культуру» України.

На цю заяву вже відреагували на Банковій. Прес-секретар президента Никифоров заявив LIGA.net (https://news.liga.net/ua/politics/news/u-zelenskogo-otvetili-baydenu-napomnili-chto-prezident-prosil-o-preventivnyh-sanktsiyah), що президент Володимир Зеленський просив про превентивні санкції проти росії перед широкомасштабним вторгненням рф, але партнери "не хотіли чути". "Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути"", – додав речник Зеленського.

По-перше, "уже" тут явно зайве, бо таким чином на Банковій визнають провину. По-друге, можна було ще в коментарі згадати про чорну форму секретаря РНБО як сигнал всьому світу, що ми готові і все розуміємо.

Звичайно, керівництво України не буде визнавати своїх помилок зараз і потім. Зараз це «не на разі», а потім буде «це вже не на часі». До того ж не слід дивуватися – влада не те що не чула попередження від Байдена, вона і не чула попередження в самій Україні. Мені здається, взагалі-то питання не в тому що «не чули», а в тому що «не розуміли» та «не хотіли вірити».

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion)

Источник: https://t.me/blacklampa/6294

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Техгіганти IBM та Microsoft звільнили сотні працівників у Росії та повідомили про подальші кроки
Сегодня 08:00    29
На Луганщині окупанти організували залізницю, щоб переправити 650 тонн краденого зерна
Сегодня 07:37    50
Станом на 10 червня 2022 року вже задокументовано 388 злочинів росіян проти нашої культурної спадщини
Сегодня 07:26    70
ОБСЕ провалила эвакуацию сотрудников из Украины – Politico
Сегодня 07:15    86
Оперативна інформація станом на 06.00 12.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:10    102
Глава Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов сложил полномочия и ушел на фронт
Сегодня 07:06    84
Британская разведка опубликовала свой очередной анализ, в котором делает вывод, что высокоточного оружия у россиян не хватает.
Сегодня 06:54    99
ВСУ отбивает Херсон. Статья Washington Post о "вероятном провале Украины"
Сегодня 06:43    155
Військовослужбовці та поліцейські більш толерантні, ніж суспільство загалом
Сегодня 06:11    121
10 хороших новин 11 червня
Сегодня 00:16    234
 