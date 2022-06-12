Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении России

Президент Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не звертав уваги на попередження про те, що росія вторгнеться в Україну. Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву Байдена під час його виступу у Лос-Анджелесі

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він (путін – ЧЛ) перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато хто з людей теж", – заявив Байден.

Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення росії багатьом могла здаватися надуманою: "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути". До того ж Байден звинуватив путіна у «намаганні знищити культуру, не тільки націю, а й культуру» України.

На цю заяву вже відреагували на Банковій. Прес-секретар президента Никифоров заявив LIGA.net (https://news.liga.net/ua/politics/news/u-zelenskogo-otvetili-baydenu-napomnili-chto-prezident-prosil-o-preventivnyh-sanktsiyah), що президент Володимир Зеленський просив про превентивні санкції проти росії перед широкомасштабним вторгненням рф, але партнери "не хотіли чути". "Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути"", – додав речник Зеленського.

По-перше, "уже" тут явно зайве, бо таким чином на Банковій визнають провину. По-друге, можна було ще в коментарі згадати про чорну форму секретаря РНБО як сигнал всьому світу, що ми готові і все розуміємо.

Звичайно, керівництво України не буде визнавати своїх помилок зараз і потім. Зараз це «не на разі», а потім буде «це вже не на часі». До того ж не слід дивуватися – влада не те що не чула попередження від Байдена, вона і не чула попередження в самій Україні. Мені здається, взагалі-то питання не в тому що «не чули», а в тому що «не розуміли» та «не хотіли вірити».

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-11/biden-says-zelenskiy-brushed-off-warnings-of-russia-s-invasion)

Источник: https://t.me/blacklampa/6294

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