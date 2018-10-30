Бактериоидеологическая война российской пропаганды

В последнее время тема "лабораторий, в которых военные США производят смертоносные вирусы" буквально не сходит с пророссийских новостных лент. Кремлевский сайт "Украина.Ру" в одной только Украине насчитал их "то ли 13, то ли 15".

Очередная активизация этого довольно старого фейка был предпринята в сентябре, в полном соответствии с классическими законами жанра.

Все началось с того, что бывший сотрудник КГБ Грузинской СССР (1973—1991 гг.) и министр госбезопасности Грузии (1993—1995 гг.) Игорь Гиоргадзе, с 1995 года разыскиваемый грузинскими властями в связи с причастностью к покушению на президента Эдуарда Шеварднадзе, и скрывающийся в России, предположил, что американская лаборатория им. Ричарда Лугара под Тбилиси, открытая в 2011 году, разрабатывает бактериологическое оружие. Гиоргадзе утверждал, что к нему "попало 100 тысяч страниц документов", раскрывающих деятельность лаборатории, которая была создана для мониторинга эпидемиологической ситуации и эпидемиологических исследований в регионе. Он даже утверждал, что там проводились эксперименты над людьми, в одном из которых за один день погибло 24 человека.

Но ни одной из "100 тысяч страниц" Гиоргадзе не предъявил, а несколько приведенных им скринов не содержали эксклюзива, и не внушали доверия. Имен погибших он также не назвал. И, вообще, широко размахнувшись поначалу, беглый министр вскоре дал заднюю: мол, возможно, конечно, всякое, и надо все проверить. Вот, давайте проведем совместную экспертную оценку документов, которыми мы располагаем. Но документы - те самые 100 тыс. страниц - как-то странно растворились в воздухе, а в лабораторию допустили журналистов, и полностью, с опорой на факты, опровергли все измышления Гиоргадзе. Враньем оказалось абсолютно все, включая и то, что лаборатория управляется американскими специалистами, работающими под дипломатическим прикрытием. Но ложь Гиоргадзе пошла гулять по Сети, обрастая все новыми подробностями.

Похожие вбросы о тбилисской лаборатории Лугара случались и раньше - но были скорее репетицией. Большая информационная атака началась только сейчас. Следом за фейком Гиоргадзе, пророссийские ресурсы один за другим начали сообщать об американских лабораториях по производству бактериологического оружия уже в Украине. Вся эта кампания явно шла по общей команде, с перекрестными ссылками друг на друга, так, чтобы установить первоисточник было сложно. Но, как и в случае со вбросом Гиоргадзе, история обрастала все новыми ужасами, а число лабораторий росло с кроличьей быстротой. Правда, в отличие от слива Гиоргадзе, о конкретных лабораториях, адрес которых известен, речь уже не шла - вдруг пойдут и проверят? Информация ограничивалась невнятными схемами в пиратском стиле - небрежно нарисованная карта с крестиком - мол, где-то тут и надо копать.

Любопытно, что в источниках информации об Украине большинство изданий ссылалось на "известного украинского юриста Рената Кузьмина", против которого в июне 2014 года было возбуждено дело о государственной измене, и который, как и Гиоргадзе, скрывается в России. Однако фактов Кузьмин не сообщал вообще – учтя, вероятно, опыт Гиоргадзе, пойманного на лжи. Единственным его аргументом стало "распространение в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии до африканской чумы свиней".

Надо сказать, Кузьмин здесь передергивает, притом, дважды. Во-первых, вспышка болезни еще не эпидемия. Во-вторых, большая часть вспышек опасных болезней на территории бывшего СССР, в том числе и в Украине, успешно расследуются и получают рациональные объяснения, включая выявленный источник заражения и причины распространения болезни. Типичных причин несколько: во-первых, мир глобален, и носитель экзотической инфекции может прилететь из любой точки мира. Во-вторых, надо сказать спасибо антипрививочной пропаганде, источником которой, к слову, стали в первую очередь российские телешоу и бульварные издания. В-третьих, причиной распространения заболеваний нередко становится жадность: мясо зараженных животных, подлежащее уничтожению, втихую отправляют в продажу.

Но некоторое число подозрительных случаев действительно могут быть следствием диверсий - правда, не американских, а российских. Перечислим аргументы, указывающие на российское участие.

Первое: Россия уже попадалась на химических атаках в Сирии и Великобритании. Таким образом, о моральных тормозах речь не идет: если Кремль травил своих противников "Новичком", отчего бы ему не прибегнуть и к сибирской язве? Именно сибирская язва являлась любимым объектом советских творцов бактериологического оружия, работы над которым велись в СССР еще с 20-х годов прошлого века. И именно на заболевания сибирской язвой приходится большая часть случаев, причины которых остаются не вполне понятны.

Второе: вспышки болезней происходят удивительно своевременно для российских пропагандистов - к выборам, переговорам, другим важным политическим событиям.

Третье: большинство подозрительных вспышек пришлось на юг Украины, примыкающий к непризнанному Приднестровью, а также на Молдову. Но в Приднестровье существует российская военная база, и завезти туда бактериологическое оружие, а затем тайно пустить его в ход, используя ее ресурсы, даже не просто, а очень просто. Характерно, что в самом Приднестровье вспышек не зафиксировано: кругом есть - а в нем нет. При том, что медицина, и в частности, эпидемиология там в полном развале.

Четвертое: информация об "американских лабораториях по производству бактериологического оружия", естественно, не подкрепленная доказательствами, неизменно появляется только в изданиях, являющихся частью российского пропагандистского пула, включая украинские, молдавские и сербские.

И, наконец, самое главное. И в Украине, и в соседней Молдове скоро выборы. И именно к выборам "бактериоидеологическая" тема вдруг резко оживилась. Из архивов достали даже давние сливы, включая те, что были предметно разоблачены как преднамеренная ложь, вроде истории с лабораторией в Тбилиси. Это вызывает обоснованные подозрения в том, что Москва готовится пустить в ход не только идеологические споры "Русского мира", но и вполне материальные споры сибирской язвы. Не исключены и другие болезни, и даже не людей, а животных, например, чума свиней, не являясь опасной для человека, наносит тяжелый экономический ущерб. Естественно, что все такие случаи будут по максимуму отыгрываться российской пропагандой, с целью максимальной дестабилизации остановки, и возложения вины на США.

К такому повороту событий следует быть готовыми.

Секция «Браво», группа Информационное Сопротивление

Источник: sprotyv.info

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