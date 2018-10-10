Балканский полуостров в геополитических планах Москвы: Причины и возможные последствия обострения ситуации в регионе

В конце сентября с. г. возник ряд новых проблемных факторов в процессе развития ситуации на Балканах, что может существенно усложнить там обстановку. Прежде всего, имеется ввиду очередное обострение отношений между Сербией и Косово вследствие целенаправленных провокаций сербской стороны и непродуманных ответных действий косовских властей. Так, 25 сентября с. г. президенты Сербии А. Вучич и Косово Х. Тачи выступили с совместным заявлением о возможном изменении границы (обмене приграничными территориями, преимущественно населенными этническими сербами и албанцами) для «достижения исторического мирного урегулирования».

На такие планы немедленно отреагировали косовские противники каких-либо компромиссов с Сербией во главе с радикальной левонационалистической партией «Самоопределение», которые инициировали массовые акции протеста в столице Косово — Приштине. Кроме того, 29 сентября Х. Тачи в сопровождении подразделения косовского спецназа посетил северные районы края с целью выяснить, как местное сербское население воспринимает идею об обмене территориями. При этом он побывал в чувствительной для Сербии зоне горного водохранилища Газивода, которое расположено на территории Косово и является частью сербской системы водоснабжения.

Сербия поспешила это использовать в качестве повода для создания конфликтной ситуации вокруг Косово. Так, президент Сербии А. Вучич преподнес эту поездку Х. Тачи вместе с его охранниками на север Косово как «бандитское нападение косовских сил безопасности на сербское население региона», во время которого происходили зачистка прилегающих дорог и безосновательный арест местных граждан, а также взятие под контроль объектов электростанции вместе с водохранилищем Газивода.

Ссылаясь на подобные утверждения, А. Вучич обвинил Х. Тачи в сознательной провокации и нарушении резолюции СБ ООН № 1244, позволяющей подразделениям силовых структур Косово пребывать в северных районах края только с разрешения НАТО и полного на то согласия местной сербской общины. Поэтому он распорядился повысить боевую готовность вооруженных сил Сербии. В свою очередь, по поступившему указанию из Белграда, сербское население приграничных районов Косово и Сербии выступило с акциями протеста, блокируя одновременно транспортные коммуникации.

Такими образом Белград создал почву для обращения к России за помощью. Этот вопрос поднимался на срочной встрече А. Вучича с президентом России В. Путиным 2 октября в Москве, где, согласно официальному сообщению, обсуждались перспективы развития российско-сербских отношений, а также актуальные вопросы международной политики и особенности возникшей ситуации на Балканах, прежде всего, в Косово. При этом, В. Путин пообещал оказывать всестороннюю поддержку Сербии, в т. ч. в вопросе обеспечения ее безопасности.

Другим негативным фактором развития ситуации на Балканах считается провал референдума 30 сентября с. г. об изменении названия Македонии. Его проводили с целью снять возражения Греции на вступление Македонии в ЕС и НАТО (с момента распада Социалистической-Федеративной Республики Югославия Греция категорически не воспринимает название такой страны как Македония, поскольку она созвучна с названием одной из греческих провинций). В голосовании принимали участие 39,6 % населения страны, 91,5 % из этого числа были не против изменения названия «Македония» на «Северная Македония». Как известно, референдум признан недействительным, поскольку по македонскому законодательству явка избирателей должна составлять не менее 50 %...

С юридической точки зрения, по своему характеру референдум был чисто консультативный. Но то, что он не состоялся, можно считать серьезной политической коллизией. Так, в рамках голосования граждане Македонии должны были попросту подтвердить европейский и евроатлантический выбор страны. Чего не произошло. Теперь решение по данному вопросу должен принять македонский парламент. Вместе с тем, для этого правящая парламентская коалиция («Социал-демократический союз Македонии», Либерально-демократическая партия и «Демократическое обновление Македонии») не имеет достаточного количества голосов. И если необходимого количества мандатов не наберется, то правящая коалиция фактически вынуждена будет объявить о досрочных парламентских выборах, что обязательно скажется на раскладе политических сил в стране.

Кстати, блокирование членства Македонии в НАТО усиливает в стране этническую напряженность. Прежде всего, из-за позиции этнических албанцев, которые, составляя не менее 30 % македонского населения, считают вступление Македонии в НАТО одной из основных гарантий своей безопасности. Поэтому приостановка процесса евроатлантической интеграции страны вызывает у них негативную реакцию, что может закончиться межэтническими столкновениями.

При этом известны некоторые факты, свидетельствующие о причастности России к провалу референдума. Так, основная политическая сила, выступающая против членства Македонии в НАТО, — это фанаты футбольного клуба «Вардар», принадлежащего российскому олигарху С. Самсоненко. Именно по их инициативе накануне, и во время референдума, собирались массовые молодежные митинги с призывами голосовать против изменения названия страны, против членства в НАТО и ЕС. Они даже призывали оказывать поддержку России и лично Путину. Против вступления страны в НАТО и ЕС косвенно выступает и Македонская Православная церковь. Весьма показательны также визиты в Македонию идеологов «русского мира», в частности, А. Дугина.

Несмотря на якобы разные причины и содержание таких событий, они объединены единым фактором, а именно — интересы России. В частности, на данном этапе Россия стремится:

во-первых, распылить усилия НАТО и ЕС, отвлечь их внимание от украинского вопроса посредством провоцирования напряженности в других регионах, в т. ч. на Балканах. При этом Россия, обостряя ситуацию, может спровоцировать вооруженный конфликт, что позволит ей развернуть свои войска на Балканском полуострове под предлогом оказания помощи Сербии в обеспечении ее безопасности;

во-вторых, заставить Запад возобновить сотрудничество с Россией, в том числе с помощью мощных рычагов давления на него, в основе которых совместные действия по стабилизации обстановки на Балканах. В этой связи Россия пытается сделать ставку на критический характер данного вопроса для Европы, поскольку возникновение нового вооруженного конфликта на Балканском полуострове станет значительно большей проблемой для Европы, чем вооруженное противостояние в Сирии;

в-третьих, воспрепятствовать вступлению западно-балканских стран в НАТО и ЕС. В частности, в октябре 2016 года Россия при содействии Сербии уже пыталась осуществить военный переворот в Черногории, заблокировав таким образом ее присоединение к Альянсу. В свою очередь, в таких действиях против Македонии Россия использует Грецию (как и Венгрию против Украины).

В данный момент все эти вопросы имеют особое значение для режима Путина, что объясняется действиями США по применению качественно новых, критического действия, санкций против России. В частности, такие шаги США предпринимает с апреля с. г. в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Кроме того, 27 августа США ввели в действие новый пакет санкций против России в связи с т. н. делом Скрипаля, в ультимативной форме пообещав Москве существенно их расширить, если российская сторона откажется предоставить гарантии того, что не будет в дальнейшем применять химическое оружие, а также не даст согласия на проведение «локальных проверок» специалистами ООН.

К реализации своего плана по дестабилизации обстановки на Балканах Россия приступила с началом работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так, 21 августа министр иностранных дел РФ С. Лавров во время рабочей поездки в Боснию и Герцеговину (БиГ) встретился с региональными лидерами. Фактически, именно после этого сторонники России на Балканах и приступили к активным действиям по провоцированию на полуострове вышеупомянутых событий.

Не исключено, что вскоре мы станем свидетелями еще одной конфликтной ситуации на Балканах, а именно — в Республике Сербской (РС) в Боснии и Герцеговине. Ее предвестником можно считать визит президента РС М. Додика в Россию 30 сентября. Президент РФ В. Путин принимал гостя в Сочи. В частности, не исключается возможность обсуждения сторонами сценария обострения обстановки также и в Боснии и Герцеговине посредством постановки М. Додиком на повестку дня вопроса о выходе Республики Сербской из состава БиГ и ее присоединении к Сербии. Кстати, в 2017 году М. Додик это уже озвучивал.

Как всегда, все мероприятия России по провоцированию напряженности на Балканах сопровождаются демонстрацией силы. Так, 1 октября с. г. на территории Сербии стартовали совместные российско-сербские летно-тактические учения «БАРС-2018». С участием самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-8 отрабатываются вопросы перехвата воздушных целей, нанесения ударов по наземным объектам и высадке воздушного десанта. Кстати, аналогичные учения «БАРС-2016» проходили параллельно с попыткой организовать военный переворот в Черногории.

В целом, это свидетельство того, что Балканы у России в ее противостоянии с Западом, на особом счету. В случае успеха ее стратегии на балканском направлении, возникнут существенные проблемы как у Европы, так и у США, также это повлечет негативные последствия для Украины. Поэтому нынешним событиям на Балканском полуострове следует уделять пристальное внимание в готовности своевременно предотвратить угрозы в отношении нашей страны.

Источник: sprotyv.info

Автор: Иван Сичень

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