Банк розвитку Ради Європи профінансує житло для ветеранів і переселенців

Банк розвитку Ради Європи схвалив для України два нові проєкти на загальну суму €140 млн. Кошти спрямують на доступне житло для ветеранів війни та житлову підтримку внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи 18-19 червня у Парижі погодила:

● позику на €60 млн для програми "Житло для ветеранів війни";

● позику на €80 млн для житлової підтримки ВПО з тимчасово окупованих територій.

Програма для ветеранів передбачає пільгові довгострокові кредити на придбання готового житла. Очікується, що за рахунок фінансування житлом зможуть забезпечити близько 1,6 тис. родин учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Учасники програми зможуть отримати кредит строком до 20 років із власним внеском 6%. Відсоткова ставка становитиме 3% протягом перших десяти років і 7% у наступний період.

Другий проєкт передбачає житлові компенсації для ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій і не можуть скористатися стандартними механізмами компенсації через неможливість перевірити пошкоджене або знищене житло.

Допомогу надаватимуть у вигляді житлових сертифікатів на 2 млн грн через "Дію" та Реєстр пошкодженого і знищеного майна. За очікуваннями Мінфіну, фінансування Банку розвитку Ради Європи дозволить надати компенсації приблизно 2 тис. сімей.

Станом на квітень 2026 року в межах програми для ВПО подали майже 36 тис. заяв. Понад 26 тис. із них уже погодили органи місцевого самоврядування.

За даними Мінфіну, з моменту вступу України до Банку розвитку Ради Європи у 2023 році установа схвалила понад €810 млн фінансування для житлового сектору, охорони здоров’я та інших соціальних напрямів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»