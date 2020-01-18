Баснословные надбавки и премии: сколько заработали члены Кабмина за декабрь

Министр экономики Тимофей Милованов в декабре получил сразу две премии — в сумме это почти 150 тысяч гривен. Не отстает и министр юстиции Денис Малюська, который раньше жаловался на зарплату — его премии составили почти 200 тысяч гривен

За декабрь 2019 года министры Кабинета министров получили гигантские премии и надбавки. Больше всех за последний месяц года заработал министр иностранных дел Вадим Пристайко — 234 тысячи гривен. Меньше всех — Дмитрий Дубилет, который отказался от всех положенных ему дополнительных выплат. Его зарплата составила 17,5 тысяч гривен.

В то же время зарплата за декабрь главы правительства Алексея Гончарука достигла средней отметки по сравнению с выплатами другим членам Кабмина и составила чуть более 76 тысяч гривен, сообщают "Українські новини".

В частности, за декабрь Алексей Гончарук, который подал заявление об отставке после скандала с прослушкой, якобы сделанной во время его совещания с другими украинскими чиновниками, за декабрь получил 76 190 гривен. Из них должностной оклад — 20 000 гривен, надбавка за интенсивность труда — 20 000 гривен, премия — 20 000 гривен, премия за ноябрь — 16 190 гривен. Сумма удержанных налогов составила 14 857 гривен. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 61 333 гривни.

Министр образования и науки Анна Новосад за декабрь заработала больше 138 412 гривен, из них должностной оклад — 12 190 гривен, надбавка за выслугу лет — 1 829 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 1 829 гривен, надбавка за интенсивность труда — 12 190 гривен, премия за октябрь — 32 000 гривен, премия за ноябрь — 32 000 гривен, премия за декабрь — 32 000 гривен, командировочные — 7 869 гривен, отпускные — 5 925 гривен, индексация — 580 гривен. Сумма удержанных налогов составила 26 990 гривен. Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 111 422 гривни.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за последний месяц 2019 года заработал 112 905 гривен. Из них должностной оклад — 15 238 гривен, премия за ноябрь — 80 000 гривен, отпускные — 17 667 гривен. Налоги и сборы составили 22 016 гривен. Фактическая сумма средств, выплаченная министру, составила 90 888 гривен.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий за декабрь получил значительно меньше, чем некоторые его коллеги, — 44 038 гривен. Из них должностной оклад составил 11 428 гривен, надбавка за выслугу лет — 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 2 286 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 1 814 гривен, командировочные — 6 923 гривны, надбавка за интенсивность труда — 11 428 гривен, премия за октябрь 2019 года — 8 000 гривен, индексация — 543 гривни. Сумма удержанных налогов и сборов составила 8 587 гривен. Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 35 451 гривну.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов за декабрь заработал 222 592 гривен. Из них должностной оклад составил 12 952 гривни, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 2 591 гривну, надбавка за интенсивность труда — 12 953 гривни, премия за ноябрь 2019 года — 78 161 гривну, премия за декабрь 2019 года — 71 094 гривни, отпускные, командировочные — 44 222 гривни, индексация — 619 гривен. Сумма удержанных средств составила 43 405 гривен. Фактическая сумма, полученная Миловановым, составила 179 187 гривен.

Министр юстиции Денис Малюська в декабре получил 226 361 гривну. Из этой суммы должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за интенсивность труда — 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 3 200 гривен, индексация — 761 гривна, премия за октябрь 2019 года — 56 000 гривен, премия за ноябрь 2019 года — 67 200 гривен, премия за декабрь 2019 года — 67 200 гривен. Материальна помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась. После удержания налогов и сборов он получил 182 220 гривен.

А вот министр обороны Андрей Загороднюк за декабрь получил 97 191 гривну, из которых 15 238 гривен — должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 3 047 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 3 047 гривен, средний заработок за время командировки — 1 076 гривен, премия — 74 057 гривен, индексация — 725 гривен. После удержания налогов и сборов ему выплачено 78 239 гривен.

Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре заработала 216 783 гривни, из них должностной оклад — 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет — 3 657 гривен, надбавка за работу с секретными документами — 3 048 гривен, надбавка за интенсивность труда — 15 238 гривен, отпускные — 1 527 гривен, премия за октябрь 2019 года — 26 182 гривни, премия за ноябрь 2019 года — 25 905 гривен, премия за декабрь 2019 года — 30 476 гривен, помощь на оздоровление — 47 394 гривни, помощь на решение социально-бытовых проблем — 47 394 гривни, индексация — 725 гривен. Налоги и сборы составили 42 273 гривни.

Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда за декабрь заработала 158 771 гривну, из них должностной оклад — 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет — 6 720 гривен, надбавка за интенсивность труда — 8 000 гривен, отпускные за декабрь — 724 гривни, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем — 23 282 гривни, помощь на оздоровление — 23 282 гривни, премия за декабрь — 80 000 гривен, индексация — 763 гривни. Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 153 182 гривни.

А заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который отказался от положенных ему надбавок и премий, за декабрь 2019 года составила 17 544 гривни, из которых должностной оклад — 15 229 гривен и отпускные — 2 315 гривен. Надбавок, премий и командировочных в ноябре министру насчитано не было. Сумма удержанных налогов составила 3 421 гривну. Фактическая сумма средств, полученная Дубилетом, составила 14 123 гривни.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров за декабрь получил 84 887 гривен, из них должностной оклад составил 15 381 гривна, надбавка за интенсивность труда — 15 381 гривна, премия — 34 000 гривен, премия за ноябрь — 15 381 гривна, командировочные — 4 744 гривни. Сумма удержанных налогов составила 16 553 гривен. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 68 334 гривни.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба за декабрь заработал 86 774 гривни. Из них должностной оклад составил 6 369 гривен, надбавка за выслугу лет — 2 102 гривни, надбавка за интенсивность труда — 6 369 гривен, премия — 15 976 гривен, премия за ноябрь — 12 143 гривни и командировочные — 43 815 гривен. Сумма удержанных налогов составила 16 921 гривну. Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 69 853 гривни.

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 233 892 гривни и стала самой большой среди его коллег по правительству. Из вышеуказанных средств заработная плата составила 122 044 гривни: должностной оклад — 3 048 гривен, надбавка за выслугу лет — 1 524 гривни, надбавка за доступ к государственной тайне — 609 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 609 гривен, надбавка за интенсивность труда — 3 048 гривен, зарплата за дни краткосрочных командировок — 31 213 гривен, премия за октябрь 2019 года — 18 909 гривен, премия за ноябрь 2019 года — 42 667 гривен, премия за декабрь — 12 190 гривен, отпускные — 8 227 гривен. Также в декабре Пристайко была выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 55 924 гривни и помощь на решение социально-бытовых проблем — 55 924 гривни. Общая сумма начисленных министру в декабре средств составляет 233 892 гривни.

Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за декабрь составила 94 988 гривен, из которых должностной оклад за 17 рабочих дней составил 11 429 гривен, надбавка за выслугу лет (17 рабочих дней) — 1 714 гривен, надбавка за работу с тайными документами — 1 714 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 2 286 гривен, надбавка за интенсивность труда — 11 429 гривен, командировочные (4 дня) — 5 697 гривен, премия за октябрь — декабрь 2019 года — 60 719 гривен.

Источник: delo.ua

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