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“Бавовна” у Криму: під ударами Севастополь та Бахчисарай

“Бавовна” у Криму: під ударами Севастополь та Бахчисарай

Вранці 20 серпня знову пролунав вибух в Севастополі, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, відео в Telegram-каналах, та так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram 

“О 8:20 ранку в районі штабу “чорноморського флоту Росії” в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. З Севастополя повідомляють, що безпілотник влетів у дах будівлі штабу ЧФ РФ”.

“Перебуваю в штабі флоту. 25 хвилин тому в дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає”. 

Пізніше він уточнив, що безпілотник нібито “був відпрацьований постом повітряної оборони флоту” – БПЛА нібито збили просто над штабом флоту, він упав на дах і спалахнув, пише УП

При цьому новий напад на штаб чм рф в Севастополі викликав нову хвилю паніки серед росіян, які говорть про необзідність їхати з Крима.

Більш того, повідомляється про “бавовну” у Бахчисарає, Крим. Декілька вибухів над аеродромом.

Агентство Телевидения Новости

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