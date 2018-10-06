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“Беда нас объединила”. В Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС (ФОТО)

“Беда нас объединила”. В Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС (ФОТО)

Приехавшие на Харьковщину со всей Украины близкие и родственники погибших героев почтили их память минутой молчания.

Как передает корреспондент МГ “Объектив”, участники Всеукраинского форума «Единая семья Украина» встретились на на мемориальном комплексе «Высота Маршала Конева» в пос. Солоницевка Дергачевского района.

«Беда нас не сломала. Беда нас объединила» – лозунг, под которым проходит форум.

Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения ХОГА: «В Харківській області станом на сьогодні 191 загиблий, 275 – інвалідів і 276 членів сімей загиблих. Взагалі учасників АТО, учасників бойових дій в Харківській області сьогодні майже 15 тисяч».

Как сообщалось ранее, организаторами форума выступают Харьковская областная государственная администрация и ОО «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Харьковской области».

“Беда нас объединила”. В Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС (ФОТО)

“Беда нас объединила”. В Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС (ФОТО)

“Беда нас объединила”. В Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС (ФОТО)

“Беда нас объединила”. В Харькове встретились члены семей погибших участников АТО и ООС (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Ольга Куриленко

Новости портала «Весь Харьков»

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