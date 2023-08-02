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Беларусь хочет заключить с Ираном соглашение о производстве «Шахедов», – ISW
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился в Иране с министром обороны и бригадным генералом страны Мохаммадом Реза Аштиани, отвечающем за за переговоры по купле-продаже военной техники, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и двусторонний план военного сотрудничества на 2023 год.
Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопрос продажи вооружений во время своей встречи, отмечают аналитики Института изучения войны.
Джерело: https://t.me/u_now/107230