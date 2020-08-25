Беларусь привела армию в полную боевую готовность и призывает военных запаса

После того, как Лукашенко прилетел в свою резиденцию, Дворец независимости, где проходят массовые протесты, с оружием в руках, в понедельник, 24 августа, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Как рассказали в ведомстве, целью проверки является оценка возможностей и готовности воинских частей к выполнению задач, а также совершенствование боевой выучки войск.

В рамках проверки будут приведены в боевую готовность отдельные воинские части с призывом военнослужащих из запаса. Проверка войск завершится проведением тактических учений.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

Источник: ukranews.com/

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