Беларусь вводит плату за выезд в Украину, Польшу и Литву

В Гомельской области Беларуси с 1 июня вводят местный сбор за пересечение границы с Украиной при выезде транспортом. Аналогичная плата будет и в Гродненской области, граничащей с Литвой и Польшей.

Соответствующее решение приняли областные советы депутатов обоих регионов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета страны.

"Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня его введут в Гомельской и Гродненской областях", – проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что сбор будут взимать из транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. Исключение составляют колесные тракторы и самоходные машины. Количество пассажиров на сумму сбора не повлияет. А платеж для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины – 29 белорусских рублей (примерно 320 гривен).

Водитель транспортного средства должен заплатить сбор до или во время пересечения границы в пунктах пропуска.

При этом от уплаты налога освобождаются (при наличии подтверждающих документов):

те, кто едут на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения;

участники и инвалиды войны;

инвалиды I и II групп и их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Ранее в Беларуси ввели платные "Сертификаты о вакцинации против коронавируса". Их будут предлагать гражданам, получившим прививку, в случае выезда за границу.

Агентство Телевидения Новости