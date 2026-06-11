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Белорусский режим снова пытается вернуться на западные рынки — Петр Олещук

Белорусский режим снова пытается вернуться на западные рынки — Петр Олещук

И это не только калийные удобрения или деньги для Лукашенко. Речь идет о более широкой игре. Беларусь и россия пытаются прорвать санкционную блокаду, ограничивающую их экономические и политические возможности.

Минск предлагает Западу якобы выгодное соглашение. Белорусский калий может показаться удобным товаром для американского рынка. Для Вашингтона это может преподноситься как прагматический бизнес, а для Александра Лукашенко это шанс получить валюту, частичную легализацию и новые каналы влияния.

За этим предложением стоит не только Минск. Беларусь давно не является самостоятельным игроком по стратегическим вопросам. Она зависит от российского режима в области безопасности, энергетики, денег и военной инфраструктуры. Поэтому любое крупное соглашение с режимом Лукашенко фактически становится соглашением с Владимиром путиным.

По сути, для россиян это попытка в очередной раз влезть через "санкционное окно" в обход "санкционной двери".

Подробнее — читайте на сайте (https://24tv.ua/putin-hoche-probiti-sanktsiyne-vikno-zavdyaki-bilorusi_n3084603/amp).

Джерело: https://t.me/c/1226880919/68873

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