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Белорусским силовикам разрешили применять боевую технику и оружие на протестах

Белорусским силовикам разрешили применять боевую технику и оружие на протестах

Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", который позволяет силовикам применять при пресечении массовых беспорядков боевую и специальную технику. Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ, который ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики, зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов, что свидетельствует о его подписании Лукашенко.

Отмечается, что документ вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций. В них определяется, что деятельность органов внутренних дел является гласной в той мере, в которой это не противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства, законодательства, определяющего порядок административного процесса, законодательства об оперативно-разыскной деятельности.

Также конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании.

Новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Как сообщалось, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Агентство Телевидения Новости

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