Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:49
Просмотров: 38

Береговий ракетний комплекс «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ

Береговий ракетний комплекс «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ

Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун», повідомили у відомстві.

Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав Міністр оборони України Андрій Таран.

Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Група Нафтогаз отримала приплив газу на Стрілковому родовищі
Сегодня 09:37    54
Цивільний шлюб: чи має «половинка» право на спадок
Сегодня 09:25    74
Британська IT-компанія перевозить своїх співробітників з Білорусі в Україну
Сегодня 09:00    65
Израиль просит Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань
Сегодня 08:24    96
"Гарантований покупець" уже має понад 60 позовів від виробників ВДЕ
Сегодня 08:12    110
Гроші на покращення роботи системи електронної медицини вже виділено – МОЗ
Сегодня 07:16    80
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 серпня
Сегодня 06:42    70
День Незалежності України
Сегодня 06:20    112
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:00    115
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    107
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 