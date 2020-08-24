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Береговий ракетний комплекс «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ
Наказом Міністерства оборони України на озброєння Збройних Сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ «Нептун», повідомили у відомстві.
Відповідний наказ сьогодні, 23 серпня, підписав Міністр оборони України Андрій Таран.
Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу.
Источник: sprotyv.info
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