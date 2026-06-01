Бережна: У 2026 році фінансування культури зросло на майже 40%

У 2026 році фінансування сфери культури в Україні збільшилося на майже 40%, порівняно з попереднім роком.

Про це заявила віце-прем'єр міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна під час фестивалю "Книжковий арсенал".

На її думку, зміна свідчить про поступове усвідомлення державою стратегічної ролі культури. При цьому збільшення видатків на сферу накладає додаткову відповідальність щодо їхнього ефективного використання, додала міністерка.

"Культура – це те, завдяки чому ми впізнаємо одне одного, пам'ятаємо своє минуле і уявляємо майбутнє. Це система цінностей, яка робить нас єдиними та відрізняє від інших народів. Саме тому інвестиції в культуру є інвестиціями в стійкість і безпеку України", – додала Бережна.

Нагадаємо, у 2026 році державний бюджет передбачив 16,1 мільярда гривень на сферу культури. Зокрема на діяльність Міністерства культури виділили 7,4 мільярда гривень.

На нову програму "1000 годин українського контенту", яка згодом змінила назву на "Тисячовесна", заклали 4 мільярди гривень.

Цьогоріч більше коштів зокрема отримав Український культурний фонд – 338,2 мільйона гривень на гранти та 5 мільйонів гривень на стипендії.

Український інститут національної пам'яті отримав у 13,4 раза більше, ніж у 2025 році. Додаткові кошти виділили і на зарплати працівників культури, національні театри, музеї, бібліотеки та заповідники.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»