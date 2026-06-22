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Бессент радив Трампу не приймати Зеленського у Білому домі, а дружина Венса редагувала угоду про копалини, - NYT

Бессент радив Трампу не приймати Зеленського у Білому домі, а дружина Венса редагувала угоду про копалини, - NYT

За даними журналістів, Бессент називав Зеленського "маленьким виродком", "дитиною з особливими потребами" та "містером Біном під креком".

"Я вже мав справу з цим малим виродком. Він хитрий. Він для європейців як дитина з особливими потребами. І поводиться як Містер Бін під креком", - говорив міністр фінансів США.

Також описано візит Бессента до Києва 12 лютого, під час якого він намагався переконати українську сторону підписати угоду про корисні копалини.

"Перед фіаско в Овальному кабінеті міністр фінансів відвідав Київ, щоб змусити Зеленського підписати документ. Усе пішло не так. Протягом 45 хвилин чоловіки сварили один одного. Бессент перебував на посаді всього кілька днів і вже встиг уплутатися в перепалку на підвищених тонах із лідером країни, яка перебуває в стані війни. Зрештою він подивився на Зеленського і сказав: ""Якого біса ви взагалі хочете зробити?"", - йдеться у публікації.

Джерело: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/56157

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