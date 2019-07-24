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Без эмигрантов Россия погружается в демографическое и экономическое болото

Без эмигрантов Россия погружается в демографическое и экономическое болото

Теряя сотни тысяч экономически активного населения, Россия приближается к трудовому коллапсу, который не сможет исправить даже поток эмигрантов.

Я уже писал о том, что Россия, вследствие экономического спада, причиной которому стали, в том числе и “благотворные” санкции стала демонстрировать все более удручающие демографические показатели. Однако, помимо демографии, державшейся на пристойном уровне в основном за счет притока эмигрантов, уменьшается и так называемое экономически активное население страны - граждане старше 15 лет, не вышедшие на пенсию.

Так, всего за полгода таковых в РФ стало меньше на 1миллион человек. В свою очередь численность экономически активного населения России составило 75,3 млн человек или 51% от общей численности населения.

На фоне естественной убыли населения на 180 тысяч человек с начала года и сокращением экономически активного населения в среднем на 160 тыс человек в месяц, приток эмигрантов с начала года в 115,5 тысяч человек, не компенсирует ни первый негативный показатель, ни тем более второй.

Стоит отметить, что в 2018 году сокращение экономически активного населения страны составило 728 тыс человек, а только за 6 месяцев этого года – уже миллион.

При этом проблема старения населения, особо явно себя проявляющая при спаде эмиграционных потоков присуща не только России. Между тем, развитые страны смогли выровнять баланс между экономическим активным населением и эффективностью труда, не позволяющей подобным негативным факторам соответствующе влиять на экономику. Но, Россия, как мы знаем, отнюдь не развитая страна. А потому, те проблемы, которые для других, да, имеют место быть, но решаемы, для неё выливаются в катастрофу и свидетельствуют о надвигающемся коллапсе.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: россия

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