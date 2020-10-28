Без отопления: в Харькове пока не во всех районах дали тепло

Несмотря на то, что температура воздуха уже существенно снизилась, далеко не во все дома Харькова подали тепло. Холодные батареи уже сказываются и люди от холода спасаются с помощью обогревателей и кондиционеров.

Игорь, житель Алексеевки:

В свитере и штанах дома хожу. Холодно. - Как согреваетесь?- Отжимаюсь 300 раз в день.

Татьяна, жительница Алексеевки:

За свет выходит 2500 гривен, когда нет отопления.

Ума, жительница Алексеевки:

Интересовались, сказали, что какая-то авария и все дома до 8-ого этажа включили, а те, которые выше - еще нет. Будет где-то неделю-две, сказали. Нас в прошлом году тоже поздно подключили. - Помните, когда? - В ноябре, так что в этом году, думаю, будет также.

На Алексеевке уже традиционно отопление дают в последнюю очередь. Здесь и зимой люди чаще других жалуются на аварии теплосетей и отсутствие горячей воды. Говорят, приходится мириться с неудобствами и дополнительно включать обогреватели.

Анастасия, жительница Алексеевки:

В прошлом году еще хуже было. Отопление включили в декабре и было прям жутко холодно, конечно.

Галина, жительница Алексеевки:

Нас включают последними, потому что наш дом крайний и мы в тупике. Так, что нам неудивительно, что включают последними.

Сейчас в Харькове без отопления по официальным данным еще остаются почти три тысячи домов. Отопление подключили более, чем 50% жилого фонда и в 90% объектов социальной сферы. По крайней мере, так указано на сайте Харьковского городского совета.

Агентство Телевидения Новости