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04.04.2022 16:31
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Без пального через бомбардування НПЗ не залишимось, – Шмигаль

Без пального через бомбардування НПЗ не залишимось, – Шмигаль

Попри ворожі обстріли нафтобаз, уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним, сказав в інтерв’ю НВ Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Окремо працюємо із нашими постачальниками пального. Тут ми забрали повністю акциз з пального з бензину і з дизеля і знизили ПДВ з 20% до 7%. Коли це рішення набрало чинності, майже на 10 грн впала ціна на пальне на заправках», — сказав прем’єр.

Відтак, за його словами, попри дефіцит палива через ворожі обстріли нафтобаз і певні логістичні розриви, країні вдається зберігати баланс забезпечення пальним.

«Зараз ворог розбив частину наших баз збереження пального, тому спостерігається де-не-де дефіцит, але ми бачимо баланс забезпечення країни пальним. Можуть бути логістичні розриви, але ми розуміємо скільки необхідно загалом, ми у тісній співпраці з постачальниками, співпрацюємо з Укрзалізницею, з Міністерством оборони, і чітко бачимо баланс пального, яке потрібно нашій країні», — наголосив Шмигаль.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон в ефірі загальнонаціонального телемарафону UAразом заявила, що Європейський Союз докладатиме максимум зусиль для підтримки енергетичного сектору України, насамперед забезпечення паливом її сільського сектору України, щоб уникнути продовольчої кризи.

Агентство Телевидения Новости

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