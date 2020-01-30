Без проверки на знание языка: в России хотят упростить получение гражданства РФ для украинцев

МВД России собирается упростить процедуру получения российского гражданства для граждан Украины и Беларуси, исключив из нее собеседование на знание русского языка.

Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Министерство предлагает освободить граждан этих стран от прохождения собеседования на знание русского, ведомство уже разработало соответствующие законопроекты, сказала Казакова журналистам на пресс-конференции в среду.

Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство. Чем проще иностранцам в России будет оформить документы для проживания, тем меньше будет негативных явлений в виде незаконной миграции, подчеркнула начальник управления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ

Она отметила, что в 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые "были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием".

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»