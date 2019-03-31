Без виз можно посещать уже 119 стран

Согласно информации на сайте «Юридический портал Украины», теперь украинцы могут путешествовать без виз по 119 странам.

Страны безвизового въезда с правом пребывания до 30 дней:

Антигуа и Барбуда, Барбадос (28 дней), Босния и Герцеговина, Бруней, Вануату, Гонконг (14 дней), Доминика (21 день), Индонезия, Малайзия, Микронезия, Свазиленд, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Фиджи, Ямайка.

Безвизовые государства с периодом пребывания до 90 дней:

Албания, Андорра, Аргентина, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Ватикан, Гаити, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Доминиканская Республика, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Монако, Монголия, Россия, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Палестина, Панама, Парагвай, Польша, Чехия, Румыния, Сальвадор, Самоа (60 дней), Сан-Марино, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Словакия, Португалия, Словения, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония.

Страны, не требующие открытия виз (срок пребывания более 90 дней):

Армения (180 дней), Грузия (365 дней), Перу (183 дня).

Страны с получением виз по прибытии

Оформление виз производится по прибытии (visa on arrival – VOA) в аэропорту и на границе. Некоторые из них платные, что стоит учесть заранее.

Аомынь (Макао) — на 30 дней, Боливия, Бурунди, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Иордания, Кабо-Верде, Коморские острова, Лаос, Ливан, Мали, Мальдивы, Непал, Восточный Тимор, Мозамбик (виза оформляется в международных пунктах пропуска сроком до 30 дней), Танзания, Маврикий (международный аэропорт имени Сивусагура Рамгулама), Того, Палау, Мадагаскар (международный аэропорт Антананариву), Тонга, Тувалу, Мавритания (международный аэропорт города Нуакшот), Таиланд (турвиза сроком до 15 дней), Тунис (визу с туристической целью можно оформить в одном из международных аэропортов этой страны, определенных для приема туристических чартерных авиарейсов).

Страны с въездом без загранпаспорта

Для поездок в Российскую Федерацию и Республику Беларусь гражданам Украины не обязательно иметь загранпаспорт -- для пересечения границы может использоваться общегражданский паспорт.

С 1 июня 2017 года украинцам разрешен въезд в Турцию по внутреннему паспорту в форме ID-карты. При путешествии на автомобиле следует иметь с собой документы: права (желательно иметь их апостилированный перевод на турецкий язык), техпаспорт и страховку на автомобиль.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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