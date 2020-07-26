Безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку

23 липня в Міністерстві юстиції презентовано мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога». Проєкт реалізовано спільно з партнерами Міністерства юстиції - Міжнародним фондом «Відродження», Українською фундацією правової допомоги та компанією-розробником IDev.

Під час вступного слова заступник Міністра юстиції Валерія Коломієць підкреслила, що Міністерство юстиції та Координаційний центр з надання правової допомоги вже більше 8 років реалізують надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

«Кожного разу ми намагаємося спростити і покращити наші сервіси. Сьогодні ми презентуємо найпростіший спосіб доступу до безоплатної правової допомоги – мобільний додаток «Безоплатна правова допомога». Ми зрозуміли, що це вкрай потрібний інструмент на початку карантину, коли збільшилась кількість звернень до системи БПД і люди були змушені шукати наші контакти на різних платформах та соціальних мережах. Завдяки нашим партнерам, з якими ми вже не перший рік реалізовуємо різні проекти, ми зібрали це все в одну кнопку на мобільному телефоні. Можна сказати, що тепер правова допомога може бути у кожного в кишені постійно», - наголосила Валерія Коломієць.

Заступник міністра юстиції зазначила, що застосунок «БПД» значно спрощує доступ людей до правосуддя: «Одним дотиком можна отримати консультацію, правову підтримку і роз’яснення прав та обов’язків. Це значно спростить доступ до правосуддя: будь-яка людина, яка опинилася в складній життєвій ситуації, зможе витягнути телефон і отримати правову допомогу».

Вона також повідомила, що окрім презентованого додатку Міністерство працює над спрощенням подачі документів для отримання безоплатної вторинної правової допомоги та скороченням часу для отримання адвокатської допомоги до трьох днів.

«У нас в планах багато інших сервісів, адже ми розуміємо, що цифровізація - це наше майбутнє», - додала Валерія Коломієць.

Зі свого боку, перша заступниця директора Координаційного центру з надання правової допомоги Оксана Василяка відмітила: «Система безоплатної правової допомоги працює вже понад 8 років. Для нас важливо постійно розширювати можливості доступу людини до правової допомоги – як офлайн, так і онлайн, адже за весь цей період до нас вже звернулося понад 1,6 млн громадян. Тому ми приймаємо громадян не лише в центрах та бюро правової допомоги, яких налічується зараз понад 530, але й працюємо в онлайн режимі за допомогою сучасних інформаційних технологій та засобів комунікації».

Вона підкреслила, що сьогодні дуже важливо презентувати цей мобільний додаток, адже він дозволяє розширити доступ людини до правової допомоги: не лише перевірити, чи належить особа до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, а й замовити адресну правову допомогу, скористатися правничою вікіпедією WikiLegalAid, дізнатися наші контакти та автоматично зателефонувати на єдиний номер системи БПД 0 800 213 103 для отримання консультації.

Таким чином, за допомогою додатку можна:

- зателефонувати на єдиний номер 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста;

- «замовити» письмову юридичну консультацію;

- подати запит на отримання послуги із захисту та представництва в суді;

- надіслати запит на отримання адресної правової допомоги;

- знайти за допомогою геолокації найближчий центр або бюро правової допомоги;

- прочитати правові консультації у правничій вікіпедії WikiLegalAid тощо.

«Мобільний додаток «Безоплатна правова допомога» є технологічним рішенням для вирішення проблем доступу до правосуддя. Разом з Міністерством юстиції, колегами та партнерами з фонду «Відродження» ми створили цей додаток таким, щоб він був ближчим до людей. Щоб державний сервіс, який декларовано державою - доступ до правосуддя та правова допомога - міг бути застосований кожною людиною, в якої є мобільний телефон. Фактично правова допомога приходить до кожного. Сподіваємось, це рішення буде використовуватись і буде дійсно потрібне людям», - відмітив директор Української фундації правової допомоги Микола Сіома.

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко також підкреслив важливість нового застосунку БПД.

«Даний додаток – це серйозний крок, щоб центри безоплатної правової допомоги і люди, які працюють в системі БПД, зарадили більшій кількості людей. Базову правову допомогу можна і потрібно надавати онлайн. Людям зовсім не обов’язково щоразу фізично відвідувати центри і бюро БПД, які сьогодні працюють. Наближення надавачів послуг до тих, хто цих послуг потребує, є вимогою часу», - зауважив він.

«Сьогодні можливості людей ускладнені, і все частіше виникає необхідність отримати пораду. Спрощення доступу до самих базових сервісів – особлива потреба за цих умов. Дуже добре, що вдалося за короткий термін знайти і запропонувати такі формати, які суттєво розширюють доступ саме до базових потреб у правосудді – до консультацій та порад. Спрощення форм звернення - це те, що, напевно, сьогодні найбільше заходиться на часі. Ми налаштовані і надалі розширювати простір правосуддя через спрощення доступу до нього. Це не просто один із технічних додатків, це світоглядна річь, яка дозволяє знаходити швидкі відповіді, поєднує клієнта із сервісом і, зрештою, дає можливість вимірювати і бачити, як ці сервіси працюють», - додав Директор програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» Роман Романов.

Директор компанії-розробника iDev Станіслав Євченко висловив впевненість, що розвиток технологій є правильним напрямом руху для всіх інституцій, в тому числі Міністерства юстиції.

«Людина повинна знати, що вона має можливість відстоювати свої права. Новий додаток спрямований на забезпечення такої можливості. Я впевнений, що технології змінять наше життя в майбутньому на краще. І зараз така взаємодія партнерів – це хороший сигнал для бізнесу, що потрібно думати про відповідальність, про те, як ти змінюєш те місце, де ти живеш. Це великий сигнал і для інших Міністерств та інституцій, що є діджиталізація, є зміни, і потрібно бути відкрити до них. Разом ми змінимо Україну!», - впевнено заявив Станіслав Євченко.

Источник: minjust.gov.ua

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