Безперешкодний доступ до укриттів забезпечено у Харкові

Під час сигналу повітряної тривоги харків’яни можуть безперешкодно заходити до всіх укриттів.Про це 1 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що через близькість Харкова до кордону з рф питання роботи укриттів знаходиться на особливому контролі.

«Ми підготували укриття, відкрили їх та ретельно контролюємо їхню роботу. Таким було завдання ще на початку війни. Були певні недоліки, але зараз ми вибудували таку систему, щоб люди могли безперешкодно заходити до укриттів», – зазначив Ігор Терехов.

Також він підкреслив, що станції харківського метрополітену працюють у режимі укриттів цілодобово.

Нагадаємо, що за потреби харків’яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів: https://smart.citynet.kharkov.ua. Крім того, в місті встановлені інформаційні вказівники з напрямком руху до найближчих сховищ.

Агентство Телевидения Новости