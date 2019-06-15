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Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння збройних сил України

Модернізований та вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1, який створений ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", прийнято на озброєння Збройних Сил України. Відповідний наказ, за результатами успішних державних випробувань, підписав Міністр оборони України Степан Полторак.

Spectator-М1 – вдосконалена версія безпілотників Spectator від ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова". Spectator-М1 призначений для ведення повітряної розвідки, як в день, так і в ночі.

У ході модернізації безпілотний комплекс отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому знаходитись у повітрі більше часу.

Враховуючи малі розміри Spectator-М1, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання, він залишається непомітним для противника. А ефективна система управління та зв’язку дозволяє виконувати завдання навіть під час активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

Відео з випробувань БПЛА Spectator-М1, які проходили взимку 2019 року:

Модернізація також стосувалася різних систем БПЛА, зокрема програмного забезпечення, яке дозволяє працювати з різними системами координат та проводити їх конвертацію, визначаючи точні координати цілі. Окрім того, безпілотник отримав нову парашутну систему, що дозволило зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3 600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання, – 70 км/год. В повітрі безпілотник може знаходитися понад дві години. Комплекс здатен передавати відеоінформацію у цифровому кодованому вигляді, а дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км.

Наразі фахівці ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова" готують Spectator-М1 до серійного виробництва, яке планується розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що Spectator було створено у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту.

Перші безпілотні комплекси Spectator для Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України були поставлені ще у 2015 році. В українському війську він пройшов підконтрольну експлуатацію, а прикордонникам, завдяки цим безпілотникам, вдалося практично повністю закрити українським кордон.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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