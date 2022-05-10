Безславна смерть «Безсмертного полку»: чого вартує «проривна броня» російських танків

Напередодні параду перемоги, в якому не було великої кількості військової техніки через втрати в Україні, ЗМІ РФ буквально почали змагання: хто ж краще розповість про те, яке «неймовірне» озброєння є в російській армії і як чудово воно використовується на війні в Україні.

Серед іншого, окремо, наприклад, виділяють «реактивні» танки Т-80БВМ: «Бойові машини цієї серії ще з радянських часів називають на Заході інакше як «танками Ла-Маншу», маючи на увазі, що за дві доби ті можуть дійти до протоки».

Про всяк випадок: відстань від крайньої російської західної точки – Калінінграду до фактично кінцевої західної континентальної точки перед протокою Ла-Манш французького міста Кале – 1 613 км. Тобто за дві доби треба пройти саме таку відстань.

НАСПРАВДІ, треба просто подивиться на мапу бойових дій на 75 день війни в Україні, і побачити, куди дійшли їхні танки. Додати до цього знищених вже 1130 одиниць і можна скласти уявлення про реальну вартість російської «проривної броні».

До того ж, броні окупантам вже катастрофічно не вистачає. Втрати компенсують швидкою модернізацією техніки минулого століття. Це, як пише телеграм-канал «Можем объяснить», випливає із контракту, який виявлено на порталі російських держзакупівель на модернізацією понад 211 одиниць застарілої військової техніки бронетанковим заводом в Єкатеринбурзі. Предметом закупівлі вказані «Комплектуючі танків та інших бойових самохідних броньованих машин».

Підприємству необхідно поставити 53 тисячі одиниць товару. Виходячи з вартості замовлення та профілю підприємства, ясно, це мають бути контейнери динамічного захисту «Контакт-1». Їх вистачить на забезпечення бронезахисту приблизно 230 танків. (Динамічний захист заважає кумулятивним артилерійським снарядам пропалювати броню.)

І начебто нічого такого в цьому немає, якщо не знати, що сучасна техніка вже із заводського конвеєру має бути оснащена такими контейнерами. Але йдеться не про сучасність, а про моделі 1970-1980-х років, які ще не оснащувалися динамічним захистом.

Для розуміння «просунутості» «Контакту-1», зазначимо, що у 1985 року було розроблено вже «Контакт-5». Саме такою бронею оснащені Т-64М, Т-72БВ, Т-72БУ, а також згаданий вище Т-80У «для Ла-Маншу» .

Можна зробити однозначний висновок, що до екстреної модернізації застарілих танків МО РФ підштовхують серйозні втрати в Україні.

Нагадаємо, серед найболючіших для збройних сил РФ втрат в Україні – щонайменше 74 найновіших танків Т-80, знищених та покинутих ще два місяця тому. А зараз травень.

По материалам: spravdi.gov.ua

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