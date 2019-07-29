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«Безумные деньги»: озвучены данные о зарплатах российских пропагандистов

«Безумные деньги»: озвучены данные о зарплатах российских пропагандистов

Руководство России вкладывает огромные деньги в продвижение своей политики и пропаганды за рубежом, особенно в Западной Европе.

Об этом на встрече с ветеранами войны в Донбассе рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает издание Обозреватель.

В частности, на телеканале Russia Today зарплата может составлять 10 тысяч евро.

«За участие в определенных мероприятиях россияне платят в конвертах по 800 евро на одного. А один французский журналист мне рассказывал, как у них запускался канал Russia Today. При устройстве на работу спрашивали: «Ты сколько получаешь зарплаты – 5500 евро? Сейчас получишь 10 только подпиши все и будешь у нас работать». Это безумная цена за лояльность к России», – сказал Павел Климкин.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский государственный канал RT (бывший Russia Today) за необъективность на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Источник: sprotyv.info

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