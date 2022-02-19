Безусловный базовый доход для всех – утопия, но страны продолжают экспериментировать

Власти Уэльса сообщили о намерении запустить пилотный проект по выплате базового дохода в размере 1600 фунтов стерлингов (почти 7 тысяч шекелей) в месяц гражданам старше 18 лет.

Согласно The Guardian, участники эксперимента смогут устроиться на работу и получать зарплату при сохранении базового дохода. Правительство, как отмечает газета, рассчитывает, что такая мера предоставит наиболее уязвимым слоям общества больше шансов на хорошую жизнь.

Как и в ранее проводимых экспериментах, речь не идет о выплатах большой группе людей. Проект в Уэльсе – один из самых щедрых по размеру ежемесячных выплат, а так как, согласно BBC News, на эту программу правительство потратит 20 миллионов фунтов стерлингов, то средств хватит примерно на 500 человек. Выплата в целом эквивалентна прожиточному минимуму в стране, базовый доход будет облагаться стандартной ставкой подоходного налога 20%.

Согласно формулировке философа Филиппа ван Парейса, считающегося одним из самых известных исследователей и апологетов безусловного базового дохода (ББД), базовый доход – это доход, выплачиваемый политическим сообществом всем своим членам на индивидуальном основании без проверки степени нуждаемости и без требований выполнения работы. Кроме того, такой доход должен быть достаточным для того, чтобы человеку больше не грозила бедность.

В отличие от принятых сегодня социальных выплат, для получения которых необходимо отвечать тем или иным критериям, безусловный базовый доход обеспечивается каждому члену общества вне зависимости от его личных доходов, социального статуса, возраста, места работы и так далее.

Как известно, одна из главных дискуссий вокруг идеи общего безусловного базового дохода состоит в том, побуждает ли это людей активнее участвовать в экономических отношениях и интегрироваться в общество или же это только поощряет лень. Проведено огромное количество исследований, но почти все они показывают, что среди получателей базового дохода число работающих людей – или часов, которые они отработали, – сокращается от 1% до 9% на человека, или от 3 до 21% на пару. Многие предпочитают получать мало, но не прилагать никаких усилий. А косвенный эффект (повышение покупательской способности) не окупает затрат. Так что даже самые богатые страны едва ли могут позволить себе раздавать деньги гражданам.

К примеру, в мае 2020 года министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: 2 тысячи безработных получали ежемесячный не облагаемый налогами базовый доход в размере 560 евро. Результаты эксперимента: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие.

«Получатели основного дохода были более удовлетворены своей жизнью и испытывали меньше умственного напряжения, чем контрольная группа, не получавшая безусловных денег. У них также было более позитивное восприятие их экономического благосостояния», – говорится в отчете об эксперименте. При этом эффект от занятости был небольшим. Это указывает на то, что для некоторых людей, которые получают пособие по безработице, проблемы поиска работы не связаны с бюрократией или финансовыми стимулами.

Хотя для семей с детьми, которые получили базовый доход, показатели занятости улучшились в течение обоих лет эксперимента. «Основной доход, похоже, увеличил активность разных видов среди тех, кто был активен уже ранее. С другой стороны, для тех, кто до эксперимента находился в сложной жизненной ситуации, базовый доход, похоже, не решил проблем», – заявила профессор Университета Хельсинки Елена Бломберг-Кролл.

Следует отметить, что сторонники безусловного базового дохода и не утверждают, что он призван подтолкнуть экономику. Он говорят совсем о другом: если обеспечить такие минимальные выплаты каждому, то человек станет свободнее, а общество – справедливее. В последнее время обсуждение базового дохода связывается с ростом экономического неравенства, которое сопровождается падением доходов среднего класса, заметно снизившимся темпами роста мировой экономики и старением населения.

Но если оставить в стороне философию, то на пути идеи безусловного базового дохода есть одно непреодолимое препятствие: источники финансирования. В большинстве стран сумма, требуемая для выплат базового дохода, превысит годовой ВВП. Например, по оценкам МВФ, для Либерии введение базового дохода будет стоить правительству как два их годового ВВП.

В 2016 году журнал The Economist посчитал, какой размер ББД сможет установить государство, если оно урежет все социальные выплаты за исключением тех, которые назначают по состоянию здоровья. При таком раскладе Мексика сможет платить каждому гражданину всего по 75 долларов в месяц, а Дания – по 900 долларов.

В Израиле возможность выплаты базового дохода была проверена и отвергнута еще в 2017 году. Служба национального страхования провела исследование, применима ли эта популярная идея к Израилю – при условии, что людям будут выплачивать по 3000 шекелей. И выяснила, что на обеспечение сограждан базовым, не зависимым ни от чего доходом потребуется 193,1 миллиарда шекелей. То есть почти половина госбюджета.

Даже если отменить некоторые другие пособия, поскольку подобный базовый доход частично их заменит, на этом удастся «сэкономить» около 55 миллиардов, и все равно еще 137,7 миллиарда шекелей не хватает.

Источник: nigroll.com

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