Бійці Харківського окремого батальйону ТрО отримали військові нагороди

Українські воїни продовжують нищити ворога, захищаючи нашу Батьківщину.

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони за незламність духу, відвагу, хоробрість проявлену в бою, гідність та патріотизм, виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України проти військової агресії з боку російської федерації та вірність військової присязі отримали військові нагороди від командира частини.

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