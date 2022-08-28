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28.08.2022 11:53
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Бійці Харківського окремого батальйону ТрО отримали військові нагороди

Бійці Харківського окремого батальйону ТрО отримали військові нагороди

Українські воїни продовжують нищити ворога, захищаючи нашу Батьківщину.

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони за незламність духу, відвагу, хоробрість проявлену в бою, гідність та патріотизм, виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України проти військової агресії з боку російської федерації та вірність військової присязі отримали військові нагороди від командира частини.

Агентство Телевидения Новости

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