Бійця, що збив російський літак під Харковом, нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (ВІДЕО)

Зенітника ВСУ Івана П’ятку, який збив ворожий літак над Харківщиною під час контрнаступу, нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Про це повідомляють Харьковские известия.

Бійця нагородив особисто командуючий Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

До війни Іван П’ятка працював в НЕК “Укренерго”. На фронт пішов в перший же день війни. Пройшов навчання і приєднався до розрахунку зенітників. У вересні його підрозділ звільняв від окупантів Харківську область. Тоді Іван П’ятка збив з ПЗРК “Ігла” броньований дозвуковий штурмовик СУ-25.

«Наступ йшов всю ніч. І на ранок ми вже пройшли досить далеко, тож росіяни прислали літаки, щоб прикрити свій відступ. Їх було дві групи по чотири машини в кожній. Коли йшла перша, колега спробував, але не вийшло прицілитись. Я взявся за другу, захопив у приціл передостаннього. Що далі було, сам не бачив, бо і літаки, і ракети летять надзвичайно швидко. Коли хлопці з артилерії, вони були ближче до місця подій, кажуть, що влучив! Навіть на телефон встигли зафільмувати момент попадання», — згадує Іван.

Джерело: izvestia.kharkov.ua

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