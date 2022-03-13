Бійцям територіальної оборони у Богодухові потрібна допомога

209 Богодухівському батальйону територіальної оборони потрібна допомога.

Необхідні:

форма (парки), не зима: розмір 52 – 12 одиниць, розмір 56 – 9 одиниць, розмір 50 – 6 одиниць;взуття (берци) не зима, бажано б/у іноземні: розміри 39, 41, 42 – по 1 парі, розмір 44 – 5 пар, розмір 45 – 2 пари;тепловізор – 2 одиниці;телефон-андроід, досить потужний, щоб можна було законектитися із квадрокоптером;мікроавтобус, будь-який.

Контактна особа: Міщенко Михайло, телефон, Telegram: 093 203 42 93.

Агентство Телевидения Новости