Биологическая угроза (Часть 3)

Между прочим, еще со времен совка был известен некий отряд 731, в составе Квантунской армии Японии. Начиная с 1936 года, то есть, спустя 15 лет после начала активных работ по созданию биологического оружия в совке, на оккупированной территории нынешнего Китая, в Мачжурии, была создана закрытая зона для нужд военных. Она была полностью автономной и имела даже собственный аэродром. Для внешнего мира, как и в совке, было придумано нейтральное название, примерно такого вида: «Главное управление по водоснабжению и профилактике». Но для нужд водоснабжения там было установлено две электростанции, несколько артезианских скважин, а на аэродроме размещались истребители, имевшие приказ сбивать все, что окажется в небе, не согласованное с руководством «отряда», также туда была проложена отдельная железнодорожная ветка. Кроме того, отряд имел 4 отдаленных полигона, расположенных недалеко от совковой границы.

О деятельности отряда известно чуть больше, чем о совковых старших товарищах, ибо Япония проиграла войну, и можно было предавать гласности зверства японских военных. Там было от чего содрогнуться, ибо отряд практиковал еще и разработку боевых отравляющих веществ. Но вот что интересно, набор отравляющих газов и возбудителей смертельных болезней был уж очень подозрительно схож на то, чем занимались военные ученые в совке.

Казалось бы, где Япония и где совок, тем более – была же знаменитая битва при Халхин Голе. Но тут не все так просто. На самом деле, это совковая мифология раздула из той битвы вселенский масштаб, японцы к нему относились как к пограничному инциденту и не более.

Кроме того, что японцы не замечены в трагических описаниях этого мероприятия, за эту точку зрения выступает география, и как не странно – Георгий Жуков. В его мемуарах и в других источниках десятки раз обыгрывается момент, когда Жуков докладывал Сталину итоги операции. Мы опустим пафосные места, и обратим внимание только на один момент. Сталин спросил Жукова о том, что там было самое трудное, и Жуков ответил, что самым трудным были вопросы снабжения. Любая географическая карта прямо говорит о том, что патологический лжец Жуков именно здесь сказал правду.

Действительно, для совка это был отдаленный ТВД и самые простые потребности войск закрывались путем длинного транспортного плеча по пустынной местности. Причем, переброска велась из самых слабо заселенных районов совка, граничащих с Монголией. Резкое обострение боевых действий было бы смертельным для всей совковой группировки просто потому, что совковая транспортная система не позволяла перебросить большие массы войск и имущества во вменяемые сроки.

С другой стороны, на территории японского варианта «ДНР» в Китае, уже стояла почти миллионная сухопутная армия, и ей вообще ничего не стоило смести не только монгольскую группировку совка, но и дойти до Урала. Так что победа Жукова стала возможной лишь потому, что Япония позволила это.

Далее. Сразу после Халин-Гола, Япония подписала шикарный договор о нейтралитете, который устроил обе стороны. Но с совком – все понятно. Он никогда не мог обеспечить оборону своего Дальнего Востока и Сибири, просто еще не было желающих захватить его. А вот какой интерес был у японцев? Они не могли не понимать, что совок не составляет для них угрозы. Японцы даже не хотели влазить в Монголию. Это была не агрессия, а именно разное понимание того, где должны стоять пограничные столбики.

(продолжение следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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