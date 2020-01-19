Бизнес ожидает курс 27 грн за доллар — опрос НБУ

Ожидания относительно курса гривни в Украине продолжают улучшаться

Украинские компании ожидают дальнейший экономический рост и умеренную инфляцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, которое Национальный банк Украины (НБУ) провел в IV квартале 2019 года.

По данным регулятора, уровень деловой активности предприятий, несмотря на незначительное снижение по сравнению с предыдущим кварталом, остается достаточно высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 112,0% (в предыдущем квартале — 115,3%).

Оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов сельского хозяйства.

Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности и других видов деятельности (телекоммуникации, компьютерное программирование, информационные и другие услуги).

Высокий уровень деловой активности сохраняется благодаря высоким оценкам по общим объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий и инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

При этом, уровень ожидаемой инфляции остался практически неизменным. Бизнес прогнозирует темпы роста потребительских цен за 12 месяцев на уровне 7% (в III квартале — 6,9%), что является достаточно близким к среднесрочной инфляционной цели Национального банка (5 +/- 1% п.п.) По-прежнему более половины респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

В НБУ отмечают, что ожидания относительно курса гривни продолжили улучшаться. Так, в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 27,43 грн/доллар США. В предыдущем квартале этот показатель составлял 27,96 грн/доллар США. Почти половина компаний — 44,1% — считает, что курс не превысит 27,00 грн за доллар.

Ожидания бизнеса по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев остаются достаточно высокими — более трети компаний (37,6%) ожидают их роста, еще почти половина (46,8%) считает, что эти показатели останутся на том же уровне.

Более трети компаний (36,6%) прогнозируют рост объемов продаж товаров и услуг в течение следующих 12 месяцев. Лишь 13,1% ожидают их снижения. Рост общих объемов реализации продукции ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий строительства. Самые высокие оценки — у предприятий торговли и других видов деятельности.

Улучшение своего финансово-экономического состояния в течение следующих 12 месяцев ожидают 28% компаний, ухудшение — только 9,4%. Улучшение финансового состояния ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов энерго- и водоснабжения. Высокими являются ожидания у предприятий торговли.

Источник: delo.ua

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