Благодаря Польше в Украине появятся еще более полутора тысяч станций Starlink

Польша передала для Украины 1570 станций Starlink. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Это особенно важно сейчас, ведь из-за российских обстрелов имеем проблемы с электроэнергией. Когда свет исчезает — в некоторых регионах не работают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Поэтому обеспечим страну публичными точками Wi-Fi, где люди смогут быть на связи», — сообщил вице-премьер-министр – написал Федоров в Telegram.

Он отметил, что также часть терминалов будет передана гражданским администрациям на деоккупированные территории и обеспечение Старлинками «Укрзализныци» для стабильной мобильной связь и интернета.

Вместе с тем, Федоров проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения при содействии Минцифры от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink, из них 5 тысяч — при поддержке правительства Польши.

«Теперь еще 1570 терминалов от наших стратегических партнеров, которые помогут Украине оставаться на связи. Спасибо польскому правительству за постоянную поддержку и группе логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину», — заявил Михаил Федоров.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11115

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