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Благодійний забіг "Go to the Future-2026" у Києві зібрав близько 2000 учасників на підтримку ветеранів

Благодійний забіг Go to the Future-2026 у Києві зібрав близько 2000 учасників на підтримку ветеранів

У Києві вже третій рік поспіль відбувся благодійний забіг "Go to the Future-2026" — близько 2000 учасників вийшли на старт, щоб підтримати ветеранів, які втратили кінцівки внаслідок поранень на війні

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Чалий.

Учасники долали дистанції 2 та 5 кілометрів, були дитячі забіги, а власники собак могли вийти на старт разом зі своїми улюбленцями. Особливою частиною заходу стала "Естафета Єдності" — на дистанцію разом із ветеранами вийшли відомі громадські діячі, артисти та блогери.

"Це не просто забіг, це чудовий момент єднання українців свідомих, які не роблять вигляд, що війна десь далеко", — сказав шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч.

Президентка благодійного фонду Future for Ukraine Олена Ніколаєнко наголосила на важливості соціальної підтримки для ветеранів: "Коли соціум підтримує — це дуже велика частина відновлення. Саме після протезування ветерани відновлюються в соціальному житті, і підтримка суспільства тут надзвичайно важлива".

Ветеран Олексій Дернов бере участь у забігу вже третій рік поспіль. "З кожним роком це дозволяє відновлюватися, відчувати себе серед усіх рівним. Коли повертаєшся додому — є мотивація і сили працювати далі", — поділився він.

Організатори наголошують, що мета події — не лише збір коштів на протезування та реабілітацію, а й привернення уваги до адаптації та інтеграції ветеранів у суспільство. Цьогоріч до забігу можна було долучитися як офлайн у Києві, так і онлайн з будь-якого куточка України.

Джерело: espreso.tv

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