Біля Ізюма ЗСУ розбили колону РФ: окупанти кинули техніку та втекли

Про це повідомив керівник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник у понеділок, 21 березня.

Наша армія здобула перші трофеї ворога під час боїв на околиці Ізюма. Після артилерійського обстрілу колони російських окупантів, наші військовослужбовці зачистили рештки орчої зграї,– зазначив посадовець.

Він вказав, що під час цієї наземної операції Збройних Сил України виявилося, що загарбники втекли з поля бою, залишивши свою справну бронетехніку.

“Тепер зброя працюватиме на користь України, а після нашої перемоги буде виставлена на Крем’янці, як історичний експонат”, – додав Максим Стрельник.

Агентство Телевидения Новости