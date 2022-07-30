Білий дім підтвердив намір Байдена йти на другий термін

Чинний президент США Джо Байден має намір брати участь у президентських перегонах 2024 року, щоби піти на другий термін.

Про це сказала в п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент має намір балотуватися у 2024 році»,- зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена.

Водночас вона підкреслила, що поки зарано говорити про будь-які особливості цього процесу, в тому числі на тлі публікацій з нинішніми невисокими рейтингами підтримки президента серед демократів.

«Ми ще дуже далекі від цього», - сказала Жан-П’єр.

Вона також підкреслила, що нинішня адміністрація докладає адресних зусиль для того, щоби подолати економічні ускладнення. У цьому зв’язку Жан-П’єр згадала про зусилля Білого дому й особисто президента Байдена щодо зменшення глобальних цін на нафту. Крім того, вона звернула увагу на ухвалення закону про стимулювання виробництва електронних чіпів, який суттєво зменшить виробництво в США від поставок мікросхем з Китаю й інших країн.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року в США мають відбутися наступні вибори глави Білого дому.

Джерело: ukrinform.ua

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