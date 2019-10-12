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“Блискавка” – концепт надзвукової авіаційної ракети від КБ Південне
Конструкторське бюро “Південне” (Дніпро) на виставці “Зброя та безпека-2019“ презентувало концепт надзвукової авіаційної керованої ракети “Блискавка”.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Як заявляє розробник, ракету можна буде застосовувати по наземних цілях (клас “повітря-земля”). В якості несучої платформи пропонуються літаки Су-27 та Су-24М, які перебувають на озброєнні Повітряних сил України.
Ракета не вимагає суттєвого переобладнання цих літаків для її використання.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу
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