“Блискавка” – концепт надзвукової авіаційної ракети від КБ Південне

Конструкторське бюро “Південне” (Дніпро) на виставці “Зброя та безпека-2019“ презентувало концепт надзвукової авіаційної керованої ракети “Блискавка”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Як заявляє розробник, ракету можна буде застосовувати по наземних цілях (клас “повітря-земля”). В якості несучої платформи пропонуються літаки Су-27 та Су-24М, які перебувають на озброєнні Повітряних сил України.

Ракета не вимагає суттєвого переобладнання цих літаків для її використання.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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