Близько 1,9 млн українців отримують зарплати "в конвертах", бюджет втрачає 250 млрд грн - дослідження

Близько 1,9 млн українців щороку отримують зарплати "в конвертах", а сумарний дохід за такими схемами становить близько 250 млрд грн. Попри цифровізацію податкової служби, ризик-орієнтований підхід до перевірок і політику держави на детінізацію, схема "зарплат у конвертах" лише зростає та стала найпоширенішою серед "сірих" схем.

Як інформує Delo.ua, про це пише в колонці координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман, посилаючись на дослідження Іset.

Основна причина – надмірне навантаження на фонд оплати праці, яке продовжує зростати. За минулий рік ставки є суттєво вищими за цільові показники: ефективне навантаження досягло 53% від фонду оплати праці, тоді як оптимальним вважають 20%.

Обсяги неофіційної зайнятості

До початку війни, за даними Держстату, близько 3 млн українців працювали неофіційно, що становило майже 20% зайнятих віком 15–70 років.

Після початку повномасштабного вторгнення частка неофіційно зайнятих дещо знизилася: за даними репрезентативного опитування ЮНІСЕФ 2024 року, неофіційно за наймом працюють близько 14% працівників, а індивідуально без оформлення – ще 4%, разом приблизно 18%.

Загалом в економіці України на офіційних умовах працюють 7,6 млн найманих працівників та майже 1,5 млн ФОП, разом 9,1 млн осіб.

Втрати бюджету

Неофіційно зайняті за наймом отримали за рік понад 250 млрд грн доходу, що потенційно могло б забезпечити 125 млрд грн податків. За оцінками "верхньої межі", ці доходи могли сягати 400 млрд грн, із можливими податковими надходженнями близько 200 млрд грн.

Схема "мінімалка+конверт" виявилася особливо поширеною: близько 650 тис. працівників отримують офіційно мінімальну зарплату, а решту доплачують неофіційно. Втрати бюджету за такими схемами оцінюються приблизно від 25 до 53,5 млрд грн на рік, а загальні недоотримані податки від усіх неофіційних зарплат – від 150 до 253 млрд грн щороку.

Галузі з найвищим рівнем "тіньових" зарплат

Найбільше схеми застосовуються у роздрібній торгівлі. Тут середні зарплати в топ-50 мереж коливаються від 8 до 60 тис. грн на місяць, що свідчить про значне використання "конвертів". Якщо у 2021 році втрати бюджету від роздрібного сектору складали 13 млрд грн, то у 2024-му вони досягли 37,2 млрд грн.

Тіньова зайнятість зростає як реакція на високі податки та адміністративний тиск. У умовах війни це критично впливає на оборонний бюджет.

Минулого року голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна щороку недоотримує мільярди гривень податків через тіньові схеми, які використовують окремі бізнеси у сфері продуктового ритейлу – виплату зарплат в "конвертах" і штучне дроблення бізнесу на ФОПів.

