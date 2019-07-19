Близько половини санітарного транспорту ЗСУ оновлено, а до кінця року армія отримає ще 180 санітарок

Станом на середину 2019 року майже половину автотранспорту медичних рот і мобільних госпіталів складають санітарні автомобілі Богдан-2251 та американські HMMWV («Хамві»).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ВНУ.

Про це повідомив начальник Головного військово-медичного управління МО України – начальник медичної служби ЗС України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко.

Також, до кінця року Збройні Сили України отримають ще понад 180 санітарних авто.

Нагадаємо, що у квітні, до Одеси зі США кораблем було доставлено 15 санітарних позашляховиків HMMWV на додачу до 45 поставлених раніше. Таким чином США протягом 2016-2019 років поставили 60 машин медичної допомоги вартістю 355 000 доларів кожна.

Водночас, Черкаський автоскладальний завод №2 компанії «Богдан Моторс» за 2017-2019 роки випустив понад дві сотні санітарних автомобілів Богдан-2251.

Санітарні “Богдан-2251” підвищеної прохідності на шасі GreatWall Wingle 5 створені з урахуванням сучасних вимог і передового досвіду надання долікарської допомоги військовослужбовцям. Кожен автомобіль дозволяє транспортувати до семи поранених. Розробником і виробником “Богдан-2251”, який покликаний замінити в українській армії морально і технічно застарілі УАЗ-3962 російського виробництва, виступає “дочка” АТ “АК” Богдан Моторс“ – ”АСЗ №2“ (Черкаси).

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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