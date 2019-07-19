Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:15
Просмотров: 13

Близько половини санітарного транспорту ЗСУ оновлено, а до кінця року армія отримає ще 180 санітарок

Близько половини санітарного транспорту ЗСУ оновлено, а до кінця року армія отримає ще 180 санітарок

Станом на середину 2019 року майже половину автотранспорту медичних рот і мобільних госпіталів складають санітарні автомобілі Богдан-2251 та американські HMMWV («Хамві»).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ВНУ.

Про це повідомив начальник Головного військово-медичного управління МО України – начальник медичної служби ЗС України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко.

Також, до кінця року Збройні Сили України отримають ще понад 180 санітарних авто.

Нагадаємо, що у квітні, до Одеси зі США кораблем було доставлено 15 санітарних позашляховиків HMMWV на додачу до 45 поставлених раніше. Таким чином США протягом 2016-2019 років поставили 60 машин медичної допомоги вартістю 355 000 доларів кожна.

Водночас, Черкаський автоскладальний завод №2 компанії «Богдан Моторс» за 2017-2019 роки випустив понад дві сотні санітарних автомобілів Богдан-2251.

Близько половини санітарного транспорту ЗСУ оновлено, а до кінця року армія отримає ще 180 санітарок

Санітарні “Богдан-2251” підвищеної прохідності на шасі GreatWall Wingle 5 створені з урахуванням сучасних вимог і передового досвіду надання долікарської допомоги військовослужбовцям. Кожен автомобіль дозволяє транспортувати до семи поранених. Розробником і виробником “Богдан-2251”, який покликаний замінити в українській армії морально і технічно застарілі УАЗ-3962 російського виробництва, виступає “дочка” АТ “АК” Богдан Моторс“ – ”АСЗ №2“ (Черкаси).

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: впк, Украина

Читайте ещё:

Нацрада позапланово перевірить телеканал Мураєва – причини
Сегодня 10:28    97
Повышение зарплат учителям вызовет рост инфляции - Всемирный банк
Сегодня 10:07    78
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення для захисту українських товаровиробників
Сегодня 09:55    53
Подорожание интернета и ТВ. Каких цен ждать украинцам осенью
Сегодня 08:58    228
Нова техніка радіотехнічних військ за окремими характеристиками вдесятеро перевершує старі зразки
Сегодня 07:28    97
Нацбанк существенно улучшил прогноз роста экономики Украины
Сегодня 07:10    89
Превращение Украины в “лнр-днр” по плану Медведчука
Сегодня 06:42    321
Договоренность о "режиме тишины" впервые содержит запрет на любое ведение огня и ответственность сторон, - Безсмертный
Сегодня 06:05    101
Новым "куратором" угольного сектора стал человек Коломойского - источники
18.07.2019 10:22    145
Шевченко - самурай: в Украине снимают фантастический вестерн о выдающемся украинце
18.07.2019 10:11    119
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 