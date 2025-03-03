Білл Гейтс назвав 4 головні проблеми, з якими доведеться зіткнутися майбутнім поколінням

Гейтс зазначив, що він радий, що люди турбуються про проблеми, з якими їм доводиться стикатися зараз.

Співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що майбутнім поколінням людей необхідно вирішити чотири важливі проблеми. За його словами, вони мають глобальне значення, пише Benzinga.

Зазначається, що Гейтс говорив про те, що побоюється того, що молодим поколінням доведеться зіткнутися з потенційною небезпекою біотероризму і неправильним розвитком штучного інтелекту. Він також підкреслив, що людям необхідно об'єднатися, щоб боротися з політичною поляризацією.

"Ядерна війна або суперпоганий біотероризм, або неправильний розвиток ШІ, або відсутність єдності суспільства навколо поляризації. Ці чотири речі, так, молоде покоління має дуже боятися цих речей", - сказав співзасновник Microsoft.

Гейтс зазначив, що він радий, що люди турбуються про проблеми, з якими їм доводиться стикатися зараз. Він додав, що молоді покоління також стурбовані змінами клімату. За його словами, якщо люди об'єднаються для вирішення цих проблем, то на них чекає світле майбутнє.

Крім того, Гейтс заявив, що іноді для мотивації до дії необхідно перебільшувати значення цих проблем. Він не втрачає надії, пророкуючи прорив у боротьбі з такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера і ВІЛ, а також викорінення поліомієліту та малярії.

Крім цього Гейтс із захопленням спостерігає за розвитком технологій штучного інтелекту. Проте він визнав і недоліки ШІ. За його словами, інтеграція нейроситей у робоче середовище людей може призвести до негативних соціальних наслідків.

Джерело: unian.ua

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