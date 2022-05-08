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Блінкен: Путін переписує історію, щоб виправдати війну проти України

Блінкен: Путін переписує історію, щоб виправдати війну проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Владімір Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України.

Про це Блінкен сказав у заяві до 77-ї річниці перемоги над нацистами, пише "Європейська правда".

"Оскільки в Європі знову вирує війна, ми повинні посилити нашу рішучість протистояти тим, хто зараз прагне маніпулювати історичною пам’яттю, щоб просувати власні амбіції. Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму та жертовності.

Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що у час вшанування закінчення Другої світової війни "ми маємо священний обов’язок перед полеглими: говорити правду про минуле та підтримувати всіх тих, хто в наш час стоїть на захисті свободи".

"Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і сміливі люди України втілюють дух тих, хто переміг під час Другої світової війни. Вони доблесно захищають свою країну, свою демократію та законне майбутнє України в єдиній, вільній та мирній Європі", - додав Ентоні Блінкен.

Источник: eurointegration.com.ua

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