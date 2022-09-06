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Bloomberg о последствиях санкций для российской экономики

Bloomberg о последствиях санкций для российской экономики

Bloomberg опубликовал аналитический правительственный доклад о последствиях санкций для российских секторов экономики. И это более чем интересно. Далее по пунктам:

Сельское хозяйство: полностью 99% производства птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта. Семена основных веществ, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозятся из-за рубежа, как рыбные корма и аминокислоты.

Авиация: 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства, и отсутствие доступа к импортным запасным частям может привести к сокращению авиапарка по мере выхода самолетов и оборудования из эксплуатации.

Машиностроение: В РФ только 30% станков российского производства, а местная промышленность не имеет возможности покрыть растущий спрос или заместить российскими аналогами из-за отсутствия технологической базы.

Фармацевтика: Около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья. Стоматология зависит на 95% от американских поставок. Замена на равнозначные аналоги китайского или индийского производства невозможна по причине их отсутствия.

Транспорт: Ограничения ЕС утроили затраты на автомобильные перевозки и делают их нерентабельными.

Коммуникации и ИТ: Ограничения на SIM-карты могут создать проблемы к 2025 году, в то время как телекоммуникационный сектор начнет отстать от мировых лидеров с 2022 года.

Там ещё много чего интересного, но и этого достаточно для того, чтобы спросить:

●●● Что с е@алом, русня?

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19890

Новости портала «Весь Харьков»

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