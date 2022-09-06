Bloomberg о последствиях санкций для российской экономики
Bloomberg опубликовал аналитический правительственный доклад о последствиях санкций для российских секторов экономики. И это более чем интересно. Далее по пунктам:
Сельское хозяйство: полностью 99% производства птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта. Семена основных веществ, таких как сахарная свекла и картофель, также в основном привозятся из-за рубежа, как рыбные корма и аминокислоты.
Авиация: 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства, и отсутствие доступа к импортным запасным частям может привести к сокращению авиапарка по мере выхода самолетов и оборудования из эксплуатации.
Машиностроение: В РФ только 30% станков российского производства, а местная промышленность не имеет возможности покрыть растущий спрос или заместить российскими аналогами из-за отсутствия технологической базы.
Фармацевтика: Около 80% отечественного производства зависит от импортного сырья. Стоматология зависит на 95% от американских поставок. Замена на равнозначные аналоги китайского или индийского производства невозможна по причине их отсутствия.
Транспорт: Ограничения ЕС утроили затраты на автомобильные перевозки и делают их нерентабельными.
Коммуникации и ИТ: Ограничения на SIM-карты могут создать проблемы к 2025 году, в то время как телекоммуникационный сектор начнет отстать от мировых лидеров с 2022 года.
Там ещё много чего интересного, но и этого достаточно для того, чтобы спросить:
●●● Что с е@алом, русня?
Джерело: https://t.me/BerezaJuice/19890