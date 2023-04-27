Bloomberg: розмова Сі Цзіньпіна з Зеленським - це не обов’язково прорив

На думку експерта, лідер Китаю не випадково саме зараз зателефонував українському президенту.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту України Володимиру Зеленському, що єдиний спосіб досягти миру для його країни - це переговори з Росією.

Під час їхньої першої розмови після початку російського вторгнення минулого року Сі Цзіньпін також повідомив українському лідеру, що Китай надішле свого спеціального представника в Київ. Українські чиновники кажуть, що розмова тривала майже годину. І це був «важливий діалог», - пише Bloomberg.

«Втім, телефонну розмову можна розцінити як спробу Сі Цзіньпіна перехопити ініціативу після того, як минулого тижня посол Китаю у Франції викликав обурення, поставивши під сумнів незалежність України та інших пострадянських держав», - зауважує видання.

Китай намагається загасити пожежу, яку ці коментарі викликали по всій Європі. Однак, слова китайського посла нашкодили зусиллям Сі Цзіньпіна виставити Пекін як нейтральну сторону, яка допомагає закінчити війну.

«Це можна інтерпретувати як контроль над збитками або піар, як спробу переконати світ у тому, що Китай миролюбний і дистанціюється від Росії. Телефонну розмову не слід сприймати як прорив», - сказала Юстина Щудлік, заступник керівника відділу досліджень Польського інституту міжнародних відносин у Варшаві.

Пропозиція Китаю з 12 пунктів, яка передбачає припинення вогню, була оприлюднена на початку цього року. І союзники Києва на Заході швидко її відкинули як однобоку і вигідну тільки Кремлю. Владімір Путін намагається стверджувати, що саме Зеленський не бажає вести переговори.

«Ми вважаємо, що Сі Цзіньпіну і офіційним особам КНР важливо дізнатися про українську точку зору на це незаконне, неспровоковане вторгнення Росії. Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану чи пропозиції? Не думаю, що можна сказати вже зараз», - заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон прагне "компенсувати" низку невдалих дипломатичних вилазок, звернувшись до КНР з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів України та РФ. Французький лідер, ймовірно, намагається самостійно керувати зовнішньою політикою за допомогою власних радників, а дипломатів просто ставлять перед фактом.

Водночас, кількома днями раніше міністр оборони Китаю Лі Шанфу похвалив російського президента Владіміра Путіна за "сприяння миру в усьому світі", підкресливши теплі відносини між двома країнами.

Джерело: zn.ua

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