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Білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки - ГУР

Білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки - ГУР

#ГУРінформує

● Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка).

● В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.

● За наявної інформацією, спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та роз консервації для подальшого застосування у війні проти України.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/1134

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