Біловезькі угоди: кінець імперії, початок нових викликів

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

8 грудня 1991 року були підписані Біловезькі угоди, які поклали край існуванню СРСР.

▶️ Мирний розпад Радянського Союзу засвідчив, що імперська комуністична система повністю вичерпала себе.

▶️ Проте в кремлі та в російському суспільстві жевріли незадоволені імперські комплекси, які стали підґрунтям для експансіоністської політики режиму путіна.

▶️ СНД, ОДКБ, Митний союз та інші інтеграційні проєкти москви були покликані утримати незалежні держави в геополітичній орбіті кремля.

▶️ Однак росія не могла запропонувати сусіднім державам нічого, окрім підтримки корумпованих режимів і насадження шовіністичної ідеології «русского мира».

▶️ Економічний тиск на Україну, а згодом збройна агресія стали реакцією москви на прагнення українців до євроатлантичної інтеграції.

▶️ Своїм героїчним опором російській агресії Україна поховала всі надії кремля на відродження імперії і довела своє право бути частиною євроатлантичної спільноти.

Джерело: https://t.me/spravdi/43448

Новости портала «Весь Харьков»