Більш як 150 міст світу вже не побратими з російськими

● У понад 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у росії.

● Зокрема, це зробили міста Австралії, Австрії, Великої Британії, Данії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Норвегії, Перу, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландів. Ще десятки – на шляху до цього.

● Причина: у світі розуміють, що не може бути ані дружніх, ані братських відносин з росією.

● Нещодавно Союз міст Балтії виключив російські санкт-петербург та гатчину зі свого складу. Натомість до організації прийняли український Вівнянськ як асоційованого члена.

Источник: https://t.me/spravdi/9313

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