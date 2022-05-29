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Більш як 150 міст світу вже не побратими з російськими
● У понад 20 країнах світу вже розірвали побратимські відносини із понад 160 містами у росії.
● Зокрема, це зробили міста Австралії, Австрії, Великої Британії, Данії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Норвегії, Перу, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Чехії, Швеції, Нідерландів. Ще десятки – на шляху до цього.
● Причина: у світі розуміють, що не може бути ані дружніх, ані братських відносин з росією.
● Нещодавно Союз міст Балтії виключив російські санкт-петербург та гатчину зі свого складу. Натомість до організації прийняли український Вівнянськ як асоційованого члена.
Источник: https://t.me/spravdi/9313