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Більш ніж 50 тонн гуманітарної допомоги передали жителям Харкова та області

Більш ніж 50 тонн гуманітарної допомоги передали жителям Харкова та області

22 червня з обласного логістичного центру відправили продукти для видачі харків’янам і жителям Барвінківської громади.

Загалом минулої доби відвантажили близько 52 тонн гуманітарної допомоги. Зокрема, на харківські пункти видачі у відділеннях “Укрпошти” і “Нової пошти” передали овочі, борошно, пшоно, кукурудзяну крупу, питну воду.

До Барвінкового відправили цукор, борошно, перлову та вівсяну крупи, горох, консерви. Як повідомили у міській раді, продукти планують роздати жителям усіх населених пунктів громади. У першу чергу допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, багатодітні та малозабезпечені сім’ї.

Крім того, учора гуманітарну допомогу отримала Пісочинська громада. Сюди відправили підгузки для малюків.

Источник: https://t.me/kharkivoda/5516

Новости портала «Весь Харьков»

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