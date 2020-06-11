Більше 117 тисяч працівників вже отримали допомогу по частковому безробіттю

Станом на 10 червня вже прийнято 11 747 позитивних рішень щодо надання допомоги по частковому безробіттю для виплати 117 474 працівнику.

Статистика отримувачів лише за минулий тиждень зросла майже на 15 тисяч осіб. Наразі підприємцями-роботодавцями подано 15 586 пакетів документів для отримання допомоги.

“За наявності підтверджувальних документів абсолютні всі підприємства, незалежно від сфери діяльності та кількості персоналу, можуть розраховувати на державну підтримку. Наприклад, таку підтримку вже отримало 8 великих підприємств-виробничників для виплати зарплат близько 10 тисячам працівникам, їм профінансовано 21,8 млн грн. З іншого боку, програмою скористались і маленькі компанії, наприклад, невелика туристична фірма у Сєвєродонецьку, де працюють лише 2 людей. Тому ще раз закликаємо роботодавців подавати документи, отримувати гроші і таким чином мати можливість продовжувати свою діяльність”, - коментує виконання програми Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Участь в програмі найбільш затребувана серед підприємців Львівщини, Харківщини, Івано-Франківської та Чернігівської областей. Серед підприємств, які отримали по частковому безробіттю для працівників: ТОВ «Велмаш-Україна», ПП «Екіпаж», ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика», АТ «Турбоатом», ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка», ТОВ «Костал Україна», ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна Жу» (Житомир), Мукачівський машинобудівний завод, ТОВ "Завод "Євроформат" (Київ), ТОВ "Хартрон-експрес ЛТД" (Харків), ТОВ "Лавента" (Черкаси), підприємства, що входять до концерну Nicmas, ТОВ "Одеса Кабель", ТОВ "Красилівагромаш" та багато інших.

Довідково:

Допомога по частковому безробіттю виплачується роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином.

Для отримання допомоги роботодавцю необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ. Детально про порядок і умови отримання допомоги по частковому безробіттю можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2BTVhN5

Источник: me.gov.ua

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