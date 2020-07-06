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Більше 2000 підлітків замовили документи завдяки послузі ID-14

Більше 2000 підлітків замовили документи завдяки послузі ID-14

За перший місяць комплексною послугою ID-14 скористалися 2315 підлітків.

Послуга ID-14 дозволяє громадянам від 14 до 18 років отримати паспорт та номер картки платника податків одночасно.

Раніше для оформлення паспорта підлітки мали спочатку звернутися до Центра обслуговування платників податків, а потім до відділу ДМС. Зараз достатньо відразу звернутися до ЦНАП, відділу ДМС чи центру “Паспортний сервіс” та мати з собою необхідні документи: свідоцтво про народження, довідку про реєстрацію місця проживання та документи, що посвідчують особу одного з батьків.

Впровадження комплексної послуги ID-14 реалізується Міністерством цифрової трансформації України, Державною міграційною службою та Державною податковою службою за підтримки SURGe, що фінансується Урядом Канади, та проєкту EGOV4UKRAINE, що є частиною програми U-LEAD з Європою.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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