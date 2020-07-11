Більше 300 тисяч робочих місць вже вдалось зберегти завдяки програмі по частковому безробіттю, - Петрашко

Станом на 9 липня до центрів зайнятості роботодавцями подано понад 190 тис. пакетів документів (з них понад 164 тис. – від ФОПів). Вже прийнято понад 165 тис. рішень для здійснення виплат 312 тис. працівників (з них 143,5 тис. – ФОПи). Профінансовано 1 155,5 млн грн.

“Програма по частковому безробіттю дійсно працює. Маємо вже понад 300 тисяч робочих місць, які вдалося зберегти завдяки цій урядовій ініціативі. Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори. Серед учасників, які вже скористалося підтримкою - представники легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та багатьох інших”, - розповідає Міністр Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Топ-5 областей за кількістю поданих заявок від підприємців є такі області, як: Львівська, Харківська, Донецька, Сумська, Чернівецька область.

Зокрема, допомогою по частковому безробіттю скористались - АТ "ТУРБОАТОМ", ЧБ ПП «Екіпаж» (Харківська область), ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" (Волинська область), ТОВ "Кромберг енд Шуберт ЖУ" (м. Київ), ТОВ "Костал Україна" (Київська область), «Вінницький завод «Маяк», «Чернігівавтосервіс», «Черкаська кондитерська фабрика «Меркурій», «Біллербек Україна перо-пухова фабрика», Дніпровський меблевий комбінат та багато ін.

Крім того, важливо зазначити, що через центри зайнятості в червні вдалось працевлаштувати на третину більше осіб (54 тисячі), ніж у травні поточного року. Загалом від початку карантину ця цифра становить 174 тис осіб.

“На сьогодні є хороша новина. Десь 3 останні тижні кількість безробітних залишається на стабільному рівні. Ми сподіваємося, як мінімум, що цифра не буде збільшуватися, а навпаки буде скорочуватися”, - коментує ситуацію на ринку праці міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Источник: me.gov.ua

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